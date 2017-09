Facebook denuncia campanha da Rússia para promover divisões sociais e políticas durante a corrida à Casa Branca

Representantes do Facebook informaram ontem o Congresso norte-americano que a sua empresa vendeu espaços de anúncios publicitários durante a campanha presidencial norte-americana a uma empresa russa obscura que usou a rede social para espalhar desinformação sobre questões de imigração e direitos civis entre o eleitorado dos EUA.

A notícia foi avançada pelo “New York Times” na madrugada desta quinta-feira com base em fontes familiarizadas com as conclusões da empresa de Mark Zuckerberg. As mesmas fontes dizem que a empresa russa em questão tem um historial de propaganda pró-Kremlin e que, nos últimos dois anos, gastou 100 mil dólares (83,8 mil euros) nos anúncios. Uma pequena parte deles, que começou a ser disseminada no verão de 2015, citava o candidato republicano Donald Trump e a sua rival democrata, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

As fontes recusaram-se a comentar se algum dos candidatos era favorecido nos anúncios, mas confirmaram que a maioria não passou por apoiar qualquer dos candidatos, antes espalhar dados questionáveis sobre assuntos que dividem a sociedade americana, relacionados com tópicos como a imigração, raça e igualdade de direitos. Segundo Alex Stamos, chefe de segurança do Facebook, o grosso dos anúncios “pareceu focar-se na amplificação de mensagens sociais e políticas divisivas cobrindo todo o espectro ideológico, abordando tópicos LGBT, questões raciais, imigração e direito à posse de armas de fogo”.

O reconhecimento do Facebook de que vendeu anúncios aos russos surge enquadrado nas investigações que o Congresso norte-americano e que o procurador especial do FBI, Robert Mueller, têm em curso às suspeitas de interferência russa nas eleições que deram a vitória a Donald Trump, bem como às suspeitas de conluio entre a equipa do agora Presidente norte-americano e o Governo de Vladimir Putin. A BBC diz que a empresa de Zuckerberg está a cooperar com os investigadores e que vai entregar a Mueller todos os dados relacionados com a campanha de anúncios online.

Em janeiro, os serviços secretos dos EUA concluíram que o Kremlin se imiscuiu na corrida à Casa Branca para ajudar Trump a vencer, entre outras coisas através da contratação de hackers russos responsáveis por espalhar notícias falsas que influenciassem a opinião pública contra Clinton. O facto de o Facebook ter agora confirmado que uma empresa ligada ao Governo russo conseguiu disseminar mensagens de teor político na rede aumenta as suspeitas de que Moscovo possa ter recebido orientações de norte-americanos durante a campanha — uma questão que os democratas estão a colocar há vários meses.

“O conjunto de dados produzidos pelo Facebook é muito importante”, sublinhou na quarta-feira Adam B. Schiff, democrata de topo da comissão de serviços de informação da Câmara dos Representantes, que esteve a interrogar os representantes da empresa numa sessão à porta fechada. “O que falta perceber — e que ainda não foi possível determinar porque vai para lá do espectro da investigação [levada a cabo pela rede social] — é se houve algum tipo de coordenação entre estes trolls das redes sociais e a campanha [de Trump]. Temos de chegar ao fundo desta questão.” Face às informações fornecidas pelo Facebook, acrescentou Schiff, a comissão vai agora contactar outras plataformas e empresas de redes sociais para perceber “até que ponto podem confirmar métricas semelhantes”.