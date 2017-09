Amnistia diz que o Bahrain está há um ano a “esmagar os dissidentes”

Pelo menos 169 ativistas, opositores do regime ou seus familiares foram presos, torturados ou impedidos de sair do país, refere a Amnistia Internacional sobre o Bahrain, num relatório que acusa o Ocidente, em particular Estados Unidos e Grã-Bretanha, de permanecerem em silêncio

“Ninguém pode protegê-lo: um ano a esmagar os dissidentes no Bahrain”, é o título do relatório da Amnistia Internacional, divulgado esta quinta-feira, que dá conta da opressão levada a cabo entre junho de 2016 e junho de 2017 pelo regime do pequeno país do Golfo Pérsico.

Pelo menos 169 ativistas, opositores ou seus familiares foram presos, torturados ou impedidos de sair do país durante esse período. Os dados referem também que pelo menos seis pessoas foram mortas, entre as quais uma criança, durante a repressão estatal.

“Ouvimos horríveis alegações de tortura no Bahrain, que devem ser pronta e efetivamente investigadas e os responsáveis levados à justiça”, declarou Philip Luther, investigador da Amnistia e responsável da organização para o Médio Oriente e Norte de África.

“Usando um leque de ferramentas de repressão, incluindo intimidação, detenções arbitrárias e tortura, o Governo do Bahrain conseguiu esmagar uma anteriormente dinâmica sociedade civil e reduzi-la a algumas vozes solitárias que ainda se atrevem a falar”, acrescentou.

O ativista Nabeel Rajab foi condenado a dois anos de prisão por, em entrevistas aos media, ter supostamente proferido declarações “falsas ou maliciosas” e arrisca-se a cumprir outros 15 por mensagens publicadas na rede social Twitter.

O proeminente defensor dos direitos humanos no país, Ebtisam al-Sayegh, relatou que os seus olhos foram vendados, e foi espancado e abusado sexualmente enquanto esteve detido. “Eles retiraram-me a minha humanidade”, disse aos investigadores da Amnistia.

O regime do Bahrain ainda não fez qualquer declaração sobre a denúncia apresentada no relatório, mas anteriormente sempre negou este tipo de acusações.

O documento da Amnistia acusa ainda o Ocidente de permanecer em silêncio perante a situação, em especial os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que têm dispositivos militares no país vizinho do Irão.

A organização frisa que o Presidente Donald Trump mudou a posição assumida pelo seu antecessor, Barack Obama, que publicamente criticara as autoridades do Bahrain.

“Em março de 2017, o Presidente Trump disse ao Rei do Bahrain Hamad que ‘não haverá pressões com esta administração’: o Bahrain parece ter interpretado esta declaração como uma luz verde para prosseguir com a repressão”, referem.

O regime acabou com dois dos principais grupos políticos e revogou a cidadania do líder espiritual islâmico da maioria shiita.

A repressão começou a aumentar no Bharain em reação à Primavera Árabe. O regime do país de maioria islâmica acusa a teocracia shiita do vizinho Irão de tentar radicalizar a sua população para provocar uma sublevação.