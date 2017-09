Tribunal Europeu decide que Hungria e Eslováquia têm mesmo de aceitar refugiados

O Tribunal Europeu de Justiça rejeitou as objeções da Hungria e da Eslováquia às quotas estabelecidas para recolocação de candidatos a asilo.

Estabelecida em setembro de 2015, em sequência do impacto da crise migratória, as quotas previam a distribuição de 160 mil pessoas pelos diversos Estados membros dos candidatos a asilo que haviam chegado a países da fronteira do espaço europeu, como Grécia e Itália.

Foi decidido que a Hungria teria de receber 1294 pessoas e a Eslováquia 802. Mas até agora a Eslováquia apenas recebeu cerca de uma dezena.

“O sistema de quota não funciona, de modo que a decisão do tribunal poderá ser irrelevante neste momento”, reagiu o ministro da Economia eslovaco Peter Ziga.

A decisão do tribunal europeu é final, não permitindo recurso, mas não é contudo claro que medidas Bruxelas irá tomar para levar os dois Estados a receberem os candidatos a asilo. Países como a Alemanha e Itália, que têm recebido um elevado número de refugiados, indicaram que os Estados de leste estão a desperdiçar a hipótese de receberem fundos europeus caso mantenham a mesma posição.

O programa está também muito longe de ser cumprido na totalidade, tendo até agora sido recolocadas 25 mil pessoas.

Entretanto, a Hungria, Polónia e República Checa estão também a ser alvo de ações legais movidas pela Comissão Europeia pela sua falta de medidas para a recepção de candidatos a asilo podendo virem a ser alvo de multas.