Putin condena ações da Coreia do Norte mas volta a dizer não a sanções

O Presidente russo Vladimir Putin reuniu-se esta manhã com o seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in, tendo condenado as ações da Coreia do Norte, que anunciou ter testado no domingo uma bomba de hidrogénio para um míssil intercontinental. Putin voltou a defender, contudo, que a aplicação de mais sanções ao país será contraproducente.

“Sem ferramentas políticas e diplomáticas é impossível alcançar progresso na atual situação, para ser mais preciso, será impossível de todo”, declarou o governante russo durante o Fórum Económico do Oriente, que decorre na cidade russa de Vladivostok.

Ainda que admita que a realização destes testes por parte do regime de Pyongyang constitui uma “clara violação das resoluções das Nações Unidas” e que poderá conduzir a uma “catástrofe”, Putin sustentou que é fundamental resolver a crise através da via diplomática.

A mesma posição já tinha sido defendida pelo Presidente russo durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que teve lugar na segunda-feira. Na altura, Putin afirmou que quaisquer sanções seriam “inúteis” e “ineficazes”, podendo agravar o conflito na pensínsula.

Moon Jae-in advertiu, por seu turno, que a realização destes testes por parte da Coreia do Norte aumenta a tensão na região, podendo conduzir a uma situação “imprevisível” e “insustentável.” “Se o regime de Pyongyang não acabar com as suas provocações podemos estar a caminhar para a uma situação absolutamente inesperada”, salientou.

Apesar da hipótese de novas sanções estar em cima de mesa, a Coreia do Norte garantiu que não vai desistir dos seus planos nucleares, acusando os EUA – sob a administração de Donald Trump – de ser o principal culpado pela escalada de tensão”.