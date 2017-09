Operação antiterrorista em marcha nos arredores de Paris

Autoridades francesas detém dois homens depois de um canalizador ter encontrado detonadores e materiais utilizados para fabricar explosivos num apartamento vazio em Villejuif

As autoridades francesas detiveram dois homens nos arredores de Paris, na sequência de uma operação antiterrorista, na zona de Villejuif. De acordo com o site do jornal “Le Parisien”, os suspeitos foram detidos dentro de um carro na zona de Kremlin-Bicêtre.

O “Le Parisien” diz que um dos detidos é “proprietário do apartamento onde foram encontrados detonadores” e outros materiais para fabrico de explosivos num apartamento vazio.

O ministro do Interior da França publicou um comunicado no twitter, saudando a eficiência do canalizador que alertou para a existência de materiais utilizados para o fabrico de explosivos.

Os detonadores, pilhas, seringas e água oxigenada – materiais utilizados na produção de TATP, um explosivo utilizado por jiadistas – foram encontrados no interior de um apartamento vazio, por um canalizador que estava a fazer uma operação de manutenção no prédio onde se localiza esse apartamento.

O site LCI diz que um dos detidos “é proprietário do apartamento, tem 36 anos e é natural de Amiens. O outro homem tem 47 anos e nasceu na Tunísia”.