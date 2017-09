O mais potente furação do Atlântico já atingiu as Caraíbas e poderá chegar à Florida

O furacão Irma, o mais potente alguma vez registado no Oceano Atlântico, já começou a atingir as ilhas do nordeste das Caraíbas na terça-feira à noite, seguindo uma rota que o deverá levar para Porto Rico, República Dominicana, Haiti e Cuba, podendo chegar à Florida no fim de semana.

Ao início da noite de terça-feira os ventos do furacão, de categoria 5, atingiram os 298 quilómetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em Miami.

O Presidente Donald Trump declarou o estado de emergência na Florida, Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse que ordenaram a evacuação das ilhas do sul.

No extremo nordeste das Caraíbas, as autoridades cortaram a eletricidade nas ilhas Leeward da Antigua e Barbuda e os habitantes foram aconselhados a permanecerem abrigados em suas casas.

O governador de Porto Rico preveniu na terça-feira que os efeitos do furacão Irma podem ser “catastróficos e devastadores”, considerando-o ainda mais perigoso do que o Harvey, que devastou recentemente Houston, a capital do Estado do Texas.

Águas quentes fazem os furacões ganharem intensidade e o Irma conta com águas com temperaturas acima do normal.