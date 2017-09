Modelos extremamente magras banidas por duas casas de moda francesas

“Nós esperamos inspirar toda a indústria a seguir-nos, numa verdadeira mudança das condições de trabalho das modelos de moda”, afirmou o magnata François-Henri Pinault, diretor da Kering, que, conjuntamente com a LVMH, anunciou que deixa de usar modelos de tamanho XXS e, nos casos de apresentações de roupas para adulto, menores de 16 anos.

No caso das modelos adultas, o tamanho mínimo estabelecido é o 34 e o 44 no caso dos adultos homens.

A Kering detém marcas como Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Sant Laurent. À LVMH pertencem a Louis Vuitton, Christian Dior e Givenchy, ou Fendi.

A declaração foi efetuada no arranque da Semana de Moda de Nova Iorque e antes da Semana da Moda de Paris e após a entrada em vigor, em maio, da legislação francesa que proíbe modelos extremamente magras, estabelecendo multas que podem chegar aos 75 mil euros e penas de prisão de até seis meses para os responsáveis das empresas em questão.

Em fevereiro, por ocasião da Semana de Moda de Paris, surgiu um escândalo sobre abusos cometidos pelas agências de casting sobre as modelos. Dois dos principais diretores de casting foram acusados de terem obrigado pelo menos 150 mulheres a esperarem durante várias horas às escuras numa escada para uma audição para um desfile da Balenciaga, marca da Kering.

A indústria foi também acusada de promover imagens não saudáveis da mulher e de ignorar os já bastante bem registados problemas de saúde de modelos.

No ano passado, a antiga supermodelo Victoire Dauxerre publicou um livro no qual revelou as pressões que sofreu para conseguir vestir roupas XXS, que a obrigaram a adotar uma dieta de três maçãs por dia e o uso de laxantes.