Furacão Irma faz pelo menos dois mortos em ilhas nas Caraíbas

A confirmação chegou pela ministra dos Territórios Ultramarinos, Annick Girardin: o furacão Irma, considerado “histórico e de uma intensidade sem precedentes”, fez pelo menos dois mortos nas ilhas de Saint-Barthélémy e Saint-Martin, nas Caraíbas. Há também pelo menos dois feridos, informou a ministra francesa, citada pelo “Le Figaro”.

Emmanuel Macron já tinha dito que era inevitável esperar “um balanço duro e cruel” na ilha franco-holandesa de Saint-Martin e na ilha francesa de Saint-Barthélémy. “Teremos vítimas a lamentar e os estragos nas duas ilhas são consideráveis”, afirmou o Presidente francês, depois de uma reunião de emergência em Paris, acrescentando que “toda a nação está solidária” com os habitantes das ilhas afetadas pelo furacão. O Presidente francês disse que os serviços de emergência estão a tentar restabelecer o contacto com as ilhas e informou ainda que as operações de resgate serão coordenadas pela ilha francesa de Guadalupe, localizada nas Caraíbas, para onde se dirigia, ao final desta quarta-feira, Annick Girardin. O Governo francês convocou outra reunião para quinta-feira, altura em que dará mais informações sobre a situação.

O furacão de categoria 5, o máximo na escala de intensidade, começou a atingir as ilhas do nordeste das Caraíbas na terça-feira à noite e desloca-se agora na direção oeste-nordeste, a uma velocidade de 22 quilómetros. Segundo os serviços meteorológicos franceses, o “mar abate-se com extrema violência” sobre a costa e verifica-se ainda “uma significativa submersão das partes baixas do litoral”. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) divulgou um vídeo na sua página do Facebook, captado no interior de um avião, que mostra a violência do furacão.

A sua passagem é temida sobretudo em Anguilla, nas ilhas Virgens britânicas, na ponta leste de Porto Rico e no Haiti. Apesar de ainda ser incerto, algumas previsões apontam para que o furacão possam alcançar a Florida, nos EUA, no final desta semana. Em declarações à CNN, Rick Scott, governador do estado norte-americano, afirmou que a ordem de evacuação dada esta quarta-feira à tarde deve ser levada a sério pelos residentes e comparou o Irma ao furacão Andrew, que devastou a Florida há 25 anos. "A tempestade é muito, muito forte e pode alcançar territórios no interior do estado. Pode cobrir totalmente as casas”, sublinhou o governador, que aconselhou ainda os residentes a armazenar comida e água para três dias, apesar de os stocks estarem reduzidos em muitos supermercados.

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, apelou aos residentes das zonas mais afetadas pelas fortes chuvadas para deixarem as suas casas e procurarem abrigo nos locais designados para esse efeito, refere a CNN.

Donald Trump, Presidente dos EUA, declarou estado de emergência na Florida, Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos devido à aproximação do Irma. A declaração de estado de emergência permitirá ao Departamento de Segurança Interna e à Agência Federal de Gestão de Emergências coordenar a resposta ao furacão, nessa zonas.

Número de turistas portugueses nas zonas afetadas pode chegar a “algumas centenas”

Em declarações à Lusa, esta quarta-feira ao final do dia, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que o número de turistas portugueses nas zonas afetadas pelo furacão pode chegar a “algumas centenas”. Há 240 residentes inscritos em São Bartolomeu e 54 em Martinica, nas Caraíbas, especificou o secretário, acrescentando que as autoridades locais estão a desenvolver esforços junto das unidades hoteleiras de forma a "confinar os cidadãos que se encontram em turismo na região”.

Segundo a agência Lusa, alguns portugueses que teriam já viagens marcadas para estas zonas continuam a dirigir-se para lá, “apesar dos avisos das agências de viagens”.

