Adolescentes chinesas condenadas a trabalhos forçados devido a bullying

Após cumprirem o severo programa, que envolve treino militar, as escolas que frequentavam vão te de avaliar se as jovens podem regressar ou se serão expulsas

Quatorze raparigas entre 15 e 17 anos começaram na segunda-feira a cumprir um programa de trabalhos forçados determinado pelo Tribunal do Povo do Distrito de Tonzhou, China, como punição pelo crime de bullying, segundo refere o jornal local “O Espelho”.

Uma das estudantes terá mesmo de permanecer um ano e dez meses a cumprir o severo programa, que envolve treino militar.

A punição é conduzida com supervisão dos pais das adolescentes condenadas e as vítimas de bullying também participam no programa.

No final, as escolas que frequentavam avaliam se podem regressar ou se serão expulsas.

O caso foi comentado nas redes sociais chinesas por cerca de 5 mil utilizadores. Alguns consideraram que os trabalhos forçados serão ineficazes, enquanto outros manifestaram o seu apoio a este tipo de punição.