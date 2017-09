A América já não é para ‘sonhadores’

Quando, em 2012, Barack Obama assinou uma ordem executiva para aplicar o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), a internet ganhou uma nova morada onde todos os jovens que foram levados para os EUA clandestinamente enquanto crianças são até hoje recebidos com um convite: “Venham sonhar connosco.”

Assim que a medida entrou em vigor, os primeiros rapazes e raparigas sem cadastro e empenhados em estudar e trabalhar no país que beneficiaram do programa foram batizados ‘dreamers’, os ‘sonhadores’ — um cognome que foi beber inspiração ao acrónimo da lei DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act).

Até hoje, mais de 787 mil jovens imigrantes evitaram a deportação e puderam começar novas vidas em Nova Iorque ou no Texas sem estarem sempre a olhar por cima do ombro. Mas o sonho desses e de futuros beneficiários está prestes a acabar.

“Se o Presidente Trump tivesse feito o que o candidato Trump prometeu, que era acabar com o DACA no primeiro dia, não haveria todas estas hesitações que temos visto da parte dele nem toda esta terrível especulação. Milhões de pessoas votaram nele com base nessa promessa, e o facto de a ter atrasado foi uma grande deceção.”

A partilha de opiniões fica por aí. Contra ultraconservadores como Guzzardi, que defende que “muitos destes sonhadores já tinham trabalho antes do DACA e portanto cometeram um crime ao recorrerem a documentação falsa”, está a bancada liberal, horrorizada com a perspetiva de deportações em massa, receosa que os jovens que já beneficiaram do programa sejam obrigados a abandonar o país que lhes garantiu um futuro.

“A medida é cruel, gratuita e devastadora para centenas de milhares de nova-iorquinos”, declarou ontem o governador Andrew Cuomo. “Não podemos ficar sentados nas bancadas a ver as vidas destes jovens serem arruinadas.” Na conferência convocada antes do anúncio do Presidente, Cuomo e o procurador-geral do estado de Nova Iorque prometeram levar a Administração Trump a tribunal se o plano for avante. “Vou processar [o governo federal] para proteger os sonhadores”, prometeu Erich Schneiderman. “Eles conquistaram o direito de ficar na única casa que algum dia conheceram.”

Esta terça-feira, o Presidente Donald Trump ordenou o fim do DACA e instou o Congresso a substituir esse programa de proteção aos jovens por nova legislação antes da data de expiração do DACA, no dia 5 de março de 2018. Durante a campanha eleitoral, Trump tinha prometido acabar com o programa federal assim que tomasse posse.

“Acabar com o DACA”, escrevia esta manhã a CNN, “vai reverter a política de imigração que foi imagem de marca do Presidente Barack Obama e poderá virar do avesso as vidas de mais de 750 mil pessoas. Mas os pormenores de como e quando é que a administração vai aplicar estas alterações ao programa continuam envoltos em incerteza, deixando no ar várias questões sobre quem vai ser atingido” pela decisão.

São conhecidas as posições diametralmente opostas da maioria dos republicanos face à bancada da oposição democrata quanto ao DACA e a outras políticas de imigração, mas perante a proposta de Trump houve, da direita à esquerda, uma reação consensual. “Existem zero hipóteses” de o Congresso preparar legislação viável no período de seis meses, defendia na segunda-feira Joe Guzzardi, porta-voz do grupo de lóbi Californians for Population Stabilization, que se opõe à atribuição de estatuto legal aos ‘sonhadores’.