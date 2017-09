Reino Unido poderá impor restrições à permanência de cidadãos europeus no país, revela “The Guardian”

Um documento do Ministério do Interior britânico a que o “Guardian” teve acesso revela que o Reino Unido pretende pôr fim à livre circulação de mão-de-obra depois do Brexit e impor restrições à entrada de trabalhadores europeus com baixas qualificações.

No documento, intitulado “Border, Immigration and Citizenship System After the UK Leaves the European Union” e datado de agosto de 2017, são apresentadas medidas para reduzir o número de trabalhadores europeus com baixas qualificações no Reino Unido, concedendo-lhes vistos de residência com uma validade de dois anos. Já aos trabalhadores qualificados será permitido permanecer no país por um período de três a cinco anos.

“Pela primeira vez, é revelado como é que o Reino Unido pretende abordar a questão da imigração, recentrando dramaticamente as suas políticas de modo a dar prioridade aos trabalhadores britânicos”, escreve o “Guardian”.

O documento de 82 páginas propõe ainda a introdução faseada de um novo sistema de imigração que impeça a maioria dos imigrantes europeus de se instalar no Reino Unido, propondo novas restrições à entrada dos seus familiares no país. Segundo o jornal britânico, “isto poderá conduzir, potencialmente, à separação de milhares de famílias”. O texto salienta, no entanto, o interesse de Londres em “assegurar-se que os cidadãos europeus que chegaram ao país antes de uma determinada data possam continuar a viver ali e optar pela residência permanente”.

A apresentação de passaporte à chegada ao Reino Unido poderá também tornar-se obrigatória para todos os cidadãos da União Europeia. A permanência no país poderá estar limitada a seis meses. Depois disso, aqueles que pretendam ficar no país terão de solicitar um visto de residência. É ainda sugerida a introdução de um sistema de identificação biométrica, que poderá incluir impressões digitais.

O documento deixa claro que as propostas ainda não foram aprovadas pelos ministros e que estão “sujeitas a negociações com a União Europeia”.