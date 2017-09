Putin diz que impôr mais sanções à Coreia do Norte será “inútil e ineficaz”

O Presidente da Rússia não apoia a ideia de se aplicarem mais sanções ao regime norte-coreano, tendo defendido esta terça-feira que o passo seria "inútil e ineficaz" e que os norte-coreanos "preferiam comer relva a abdicarem do seu programa nuclear". As declarações de Vladimir Putin surgem no rescaldo do sexto e mais poderoso teste nuclear da Coreia do Norte até à data e depois de os Estados Unidos terem sugerido, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, que devem ser aprovadas sanções mais duras a Pyongyang.

Num encontro dos líderes dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Xiamen, na China, Putin também avisou que alimentar a atual "histeria militar" por causa dos programas militares norte-coreanos pode levar a uma catástrofe global, numa altura em que as forças armadas do país já detêm mísseis balísticos intercontinentais capazes de alcançar o território continental dos EUA e de integrar neles ogivas nucleares como a bomba de hidrogénio testada no domingo. Para o líder russo, a diplomacia é a única solução, uma postura igualmente defendida por Pequim, o único aliado da Coreia do Norte, que tem estado a repetir pedidos de negociações diretas entre os envolvidos.

Apesar de ter voltado a classificar o teste da bomba H como "provocatório", Putin declarou esta manhã que "sanções de qualquer espécie são agora inúteis e ineficazes" e que só dando garantias de segurança aos norte-coreanos é que se poderá criar estabilidade da região. "Eles preferiam comer relva a abandonar o seu programa [de armamento nuclear] a menos que se sintam seguros. E como podemos estabelecer segurança? Restaurando a lei internacional. Devemos promover o diálogo entre todas as partes interessadas."

Citando o "aspeto humanitário" desta crise, o líder russo disse ainda que milhões de pessoas vão sofrer se o Conselho de Segurança aprovar mais sanções contra o regime de Kim Jong-un; essa via, acrescentou, "já foi esgotada". A posição é diametralmente oposta à dos EUA, cuja embaixadora na ONU, Nikki Haley, declarou na segunda-feira que são necessárias sanções mais duras para se abrir caminho à resolução do conflito pela via diplomática. A sugestão recebeu o aval da chanceler alemã esta terça-feira, com Angela Merkel a declarar são necessárias sanções urgentes para contrariar "a flagrante violação das convenções internacionais" pela Coreia do Norte.

Em agosto, o Conselho de Segurança aprovou com um unanimidade uma resolução que proíbe as exportações para a Coreia do Norte e que limita os investimentos externos no país. Ontem, Haley não apresentou quaisquer medidas adicionais que pudessem ser aprovadas contra o regime de Kim Jong-un, embora haja diplomatas a discutir a hipótese de um embargo petrolífero que teria um efeito incapacitante para Pyongyang. Outras sanções possíveis passam por banir os voos da companhia aérea estatal norte-coreana, limitar as hipóteses de cidadãos norte-coreanos trabalharem no estrangeiro e congelar bens de elementos do regime, bem como impedi-los de viajar.

Esta terça-feira, a ministra sul-coreana dos Negócios Estrangeiros, Kang Kyung-wha, deu a entender o contrário do que Pequim tem defendido publicamente, dizendo que depois de uma conversa com o homólogo chinês ficou convencida de que o país "pode estar aberto a mais sanções". Ontem, o enviado da China à ONU, Liu Jieyi, tinha sublinhado que o seu país "nunca permitirá que haja caos e guerra na Península Coreana", isto depois de os EUA e a Coreia do Sul terem alcançado um acordo de princípio que, entre outras coisas, poderá passar pela redistribuição de armas nucleares norte-americanas no território do sul.