“Lavandaria do Azerbaijão”. Elite no poder operou esquema milionário para "comprar" políticos europeus

A elite que governa o Azerbaijão operou um esquema secreto que totalizou cerca de 2,9 mil milhões de dólares (2,43 mil milhões de euros) durante dois anos, entre 2012 e 2014, para comprar o apoio e influência de políticos europeus. O dinheiro foi alegadamente canalizado através de quatro empresas opacas sediadas no Reino Unido para, entre outras coisas, garantir que determinados políticos da União Europeia adotavam uma atitude favorável ao governo do país, criticado pela comunidade internacional por perseguir ativistas e críticos. Nada sugere que aqueles que receberam fundos conheciam a fonte do dinheiro.

A notícia foi avançada pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), um consórcio de jornalismo de investigação que apurou que o fundo secreto, batizado "Lavandaria do Azerbaijão", operou durante dois anos até 2014. No relatório, o consórcio aponta que a origem do dinheiro ainda não é clara mas que existem "amplas provas de que esteve ligado à família do Presidente Ilham Aliyev", cujo governo ainda não reagiu às revelações nem comentou publicamente o assunto.

Na altura em que o esquema esteve a decorrer, a elite da ex-nação soviética rica em petróleo estava a lidar com acusações de corrupção sistemática, fraude eletitoral e abusos de Direitos Humanos, incluindo as detenções de políticos da oposição, ativistas e jornalistas. Grande parte do dinheiro terá sido pago a lobistas, jornalistas, políticos e empresários europeus para comprar a sua conivência, aponta o OCCRP.

No mesmo relatório, é revelado que o esquema terá permitido, entre outras coisas, persuadir a assembleia parlamentar do Conselho da Europa a votar contra um relatório de 2013 em que eram tecidas críticas às violações do Estado de Direito no Azerbaijão. O organismo de 47 membros, que não deve ser confundido com o Conselho Europeu, é responsável por supervisionar o respeito pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Essa votação de há quatro anos está a agora sob investigação, antecipando-se que as primeiras conclusões sejam divulgadas em relatório até ao final deste ano.

As quatro empresas através das quais o dinheiro foi movimentado, duas delas com sede em Inglaterra e outras duas na Escócia, foram dissolvidas. Uma das maiores instituições bancárias da Europa, o Danske Bank da Dinamarca, que processou os pagamentos às empresas através de uma sucursal na Estónia, já admitiu que não tomou as devidas precauções para detetar transações suspeitas. A par de comprar a influência e o apoio de personalidades influentes da UE, o dinheiro serviu também para comprar bens de luxo, incluindo educação privada para famílias bem relacionadas do Azerbaijão que viviam no estrangeiro à data.