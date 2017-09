Futuro da Irlanda do Norte “em risco” sem acordo aduaneiro pós-Brexit

O futuro da Irlanda do Norte após a saída do Reino Unido da União Europeia só pode ser garantido se o país permanecer na união aduaneira, defende Peter Hain, um legislador trabalhista que foi secretário de Estado da Irlanda do Norte entre 2005 e 2007. Esta terça-feira à tarde, o homem que ajudou a firmar um acordo de paz com o grupo paramilitar IRA vai declarar perante a Câmara dos Lordes que a postura do governo conservador de Theresa May nas negociações do Brexit está a ser "delirante, contraditória e potencialmente muito danosa" para os interesses dos norte-irlandeses e do restante Reino Unido.

Ao "Guardian", Hain disse esta manhã que a estratégia negocial do governo britânico em Bruxelas tem sido incompetente e que teme que a Irlanda do Norte seja usada como moeda de troca para alcançar outros interesses. O legislador tece duras críticas ao documento de posição sobre a fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte que o Executivo de May publicou recentemente, onde se sugere a manutenção de uma fronteira "invisível" entre os dois territórios que permita que as pequenas empresas fornecedoras de bens e serviços continuem isentas de impostos e controlos.

Para Hain, é muito improvável que essa proposta seja aceite por Bruxelas porque a legislação europeia exige à Irlanda, bem como aos restantes Estados-membros, que verifiquem todos os produtos que entram na UE pelos seus territórios, para impedir que coisas como carne injetada com hormonas oriunda dos EUA entre em circulação no bloco. "Parece-me que o caminho que o governo escolheu passa por fingir que esta questão não existe", defende o membro trabalhista da câmara alta do parlamento britânico.

Isto demonstra as contradições de May, acrescenta Hain; se por um lado a primeira-ministra quer controlar a fronteira para travar a imigração clandestina e a entrada de criminosos e terroristas no território britânico, por outro quer criar uma porta dos fundos na fronteira com a Irlanda como forma de garantir os seus interesses económicos. Sobre este ponto, o trabalhista vai sugerir hoje aos colegas da Câmara dos Lordes: "Esta questões intratáveis e complicadas não surgiriam na fronteira [das Irlandas] se continuássemos na união aduaneira. A meu ver, a única forma de resolver a complicada questão da fronteira é a Irlanda do Norte permanecer na união aduaneira e no mercado único europeu enquanto república: ou a Irlanda do Norte sozinha ou o Reino Unido como um todo."

Há nove meses, esta questão já tinha sido abordada pela câmara alta do Parlamento num relatório sobre as relações pós-Brexit entre o Reino Unido e a Irlanda, com os legisladores a avisarem na altura que existia o risco de a Irlanda do Norte se tornar um dano colateral das negociações de saída. Na semana passada, uma fonte de alto nível da UE garantiu que a Comissão não aceita a proposta do Reino Unido e que o mais provável é que as regras europeias sobre controlos fronteiriços e taxas aduaneiras sejam suspensas na fronteira do Estado-membro da UE com a Irlanda do Norte, que no pós-Brexit vai tornar-se um "país terceiro".

A solução, defendeu essa fonte, é alcançar um acordo autónomo com a Irlanda do Norte, numa altura em que o Sinn Féin defende um estatuto especial para a Irlanda do Norte mas em que o Partido Unionista Democrático (DUP), coligado com o Partido Conservador de May, se opõe a essa medida, por considerar que tal diminuiria o estatuto dos norte-irlandeses dentro do Reino Unido. É também essa a proposta de Hain, que há alguns meses já tinha lembrado que um acordo especial entre a UE e a Irlanda do Norte não seria uma coisa inédita. Andorra, avançada como exemplo pelo trabalhista, é um de mais de uma dúzia de territórios que, não sendo Estados-membros da UE, mantêm uma relação especial com o bloco sob a legislação comunitária em vigor.