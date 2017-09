Eliminar programa que protege imigrantes sem documentos “só irá alimentar a intolerância mais extrema”

“Eliminar o programa DACA só irá alimentar a intolerância mais extrema”, afirmou Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque, numa mensagem publicada no Twitter, horas depois de o procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, ter anunciado o fim do programa.

"Não vamos ficar parados enquanto 42.000 nova-iorquinos são deportados. Se o Presidente Trump eliminar o DACA, iremos para os tribunais”, garantiu na rede social.

Esta terça-feira, Jeff Sessions anunciou que administração norte-americana irá eliminar o programa lançado em 2012 por Barack Obama, que permite aos jovens que foram levados ilegalmente para os EUA, quando ainda eram crianças, não serem deportados e terem autorização para estudar e trabalhar, bem como número de segurança social. Foi dado ao Congresso um prazo de seis meses para encontrar uma alternativa. Batizado como “Deferred Action for Childhood”, o programa já impediu que cerca de 800 mil jovens fossem deportados.

Em declarações aos jornalistas, Jeff Sessions afirmou esta terça-feira que o programa era “um exercício inconstitucional de autoridade do ramo executivo” e “uma ação de amnistia executiva unilateral” que “negava trabalhos a centenas de milhares de americanos, permitindo a imigrantes ilegais ficarem com esses trabalhos”.

Fontes da comunidade portuguesa nos EUA afirmaram que o fim deste programa deverá afetar “centenas de portugueses”, segundo a agência Lusa. As autoridades, porém, não divulgam dados sobre a nacionalidade dos que agora são afetados pela medida.