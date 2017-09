Coreia do Sul diz que “todas as opções militares estão a ser consideradas” em reação aos testes do Norte

O Exército sul-coreano recusou-se esta terça-feira a excluir oficialmente a hipótese de redistribuir armas táticas nucleares dos Estados Unidos no seu território, um passo que, a concretizar-se, deverá aumentar ainda mais as tensões na Península Coreana numa altura em que Pyongyang estará a preparar-se para lançar mais um míssil balístico intercontinental (ICBM) — isto depois de, este fim-de-semana, ter executado o sexto teste nuclear da sua história, que envolveu uma bomba de hidrogénio cinco vezes mais poderosa que a bomba atómica largada pelos EUA sobre Nagasaki em 1945.

Até agora, Seul sempre afastou a hipótese de albergar armas nucleares dos EUA, mas esta terça-feira o ministro da Defesa sul-coreano, Song Young-moo, sugeriu que isso pode vir a acontecer, dizendo aos legisladores do país que "todas as opções militares estão em cima da mesa" e a ser consideradas como resposta às "crescentes ameaças" da Coreia do Norte, que continua a desafiar as sucessivas rondas de sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU nos últimos meses e a desenvolver o seus programas militares.

Esta manhã, navios de guerra sul-coreanos estiveram a conduzir exercícios com fogo real no mar, com mais exercícios planeados para esta semana, muitos deles em conjunto com tropas dos EUA que foram destacadas para a fronteira entre as duas Coreias. "Se o inimigo lançar uma provocação sobre a água ou debaixo de água, vamos contra-atacar imediamente e enterrá-los no mar", declarou em comunicado o capitão Choi Young-chan, comandante do 13.º Grupo de Batalha Marítima das forças sul-coreanas.

As declarações surgiram horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, terem chegado a um acordo para remover as restrições sobre o tamanho das ogivas nucleares que Seul consegue integrar em mísseis e para os EUA venderem à nação "muitos milhares de milhões de dólares" em armas e equipamento militar.

Diante da assembleia nacional, e citado pela agência estatal Yonhap, o ministro da Defesa elevou esta manhã a possibilidade de armas nucleares dos EUA serem redistribuídas na Coreia do Sul no rescaldo do sexto teste nuclear da Coreia do Norte. Logo a seguir, o seu porta-voz, Moon Sang-gyun, garantiria aos jornalistas que "não houve alterações" no princípio do governo em trabalhar para a total desnuclearização da península. O Presidente Moon acrescentou, por sua vez, que o que chefe das Forças Armadas pretendia era sublinhar a necessidade de "se reverem todas as opções disponíveis de uma perspetiva militar e encontrar um rumo realista" para responder às provocações de Pyongyang.

"Ninguém na Coreia do Sul está a propor seriamente que se reintroduzam bens estratégicos dos EUA" no país tais como armas nucleares, garante Kim Hyun-wook, professor da Academia Nacional Coreana em Seul, citado pelo "The Guardian". "Isso é algo que eles podem vir a discutir mais à frente, mas não há quaisquer planos para avançar com esse plano para já."

A sugestão de que a Coreia do Sul pode estar a preparar-se para acolher armas nucleares norte-americanas surgiu ao segundo dia de exercícios militares na fronteira com o Norte, isto depois de ontem ter simulado um ataque com caças e com mísseis balísticos terra-ar contra a central nuclear de Punggye-ri, com o objetivo de enviar "um aviso sério" a Pyongyang no rescaldo do teste deste domingo. O Ministério da Defesa já confirmou que, para o final da semana, estão planeados mais exercícios navais.

Com os sul-coreanos a exercitarem os seus músculos militares na região, o foco diplomático esteve no Conselho de Segurança da ONU, que ontem votou uma nova resolução a condenar o teste nuclear da Coreia do Norte, com a embaixadora dos EUA, Nikki Haley, a acusar Pyongyang de "estar a implorar por uma guerra" e a sublinhar que chegou a hora de o Conselho impôr as sanções "mais fortes possíveis" contra o Norte no rescaldo do teste nuclear — depois do qual Kim declarou que aquela bomba de hidrogénio pode ser incorporada num ICBM, numa altura em que alguns destes mísseis já terão alcance suficiente para atingir o território continental dos EUA.

Uma das medidas mais drásticas defendidas pelas autoridades norte-americanas, que passa por banir todas as exportações de petróleo para a Coreia do Norte, continua a angariar a oposição da Rússia e da China, dois membros com assento permanente e poder de veto no Conselho. Segundo dados oficiais da Coreia do Sul e da ONU, Pequim, o único aliado estratégico da Coreia do Norte, fornece cerca de 500 mil toneladas de crude a Pyongyang por ano, a par de 200 mil toneladas de produtos petrolíferos, por temer que a instabilidade do regime de Kim conduza a uma crise de refugiados e ao destacamento de dezenas de milhares de tropas norte-americanas e sul-coreanas para a fronteira chinesa.