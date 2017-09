Coreia do Norte promete “mais presentes” aos EUA caso se mantenham as “provocações imprudentes”

A Coreia do Norte prometeu esta terçla-feira “mais presentes” aos EUA, caso se mantenham “as provocações imprudentes e as tentativas fúteis de pressionar” a penínsual coreana.

Em Geneva, Han Tae-song, embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas, disse-se “orgulhoso” de anunciar o lançamento, a 3 de setembro, “de uma bomba de hidrogénio para um míssil balístico intercontinental” por parte do seu país e assegurou que o regime de Kim Jong-un está agora “mais próximo de concluir uma força nuclear estratégica”.

O embaixador sublinhou ainda que as medidas militares adotadas por Pyongyang constituem “um exercício de contenção e autodefesa” para conter “a cada vez maior ameaça nuclear e a polícia hostil dos EUA de isolar e de desestabilizar a Coreia do Norte, que já dura há uma década”. “A pressão ou as sanções nunca irão funcionar”, afirmou, citado pela agência Reuters.

No domingo, em resposta ao lançamento de uma bomba de hidrogénio, o Governo dos EUA fez saber, através de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro, estar a avaliar a imposição de novas sanções contra o regime da Coreia do Norte, que desde 2006 tem vindo a ser penalizado pelo Conselho de Segurança da ONU por causa dos testes nucleares que tem realizado, nomeadamente ao nível do congelamento de bens e proibição das importações de carvão. “Podemos fazer muito para isolá-los economicamente, muito mais do que já fizemos”, disse o responsável norte-americano numa entrevista à Fox. Nessa ocasião, Steven Mnuchin revelou ainda que planeia criar uma esboço com novas sanções e apresentá-lo a Donald Trump, para que este o possa avaliar. Também Angela Merkel, chanceler alemã, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, apelaram ao reforço das sanções. A mesma abordagem teve-a o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, que defendeu que “todas as opções “estão em aberto” após o novo teste nuclear de Pyongyang.

Já na segunda-feira, Nikki Haley, embaixadora americana junto da ONU, anunciou que os EUA estão a preparar um projeto de resolução sobre novas sanções. O texto deverá ser votado na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. Nikki Haley, que participava na reunião de emergência convocada após o teste nuclear, apelou também às Nações Unidas para adotar “as medidas mais fortes possíveis” de modo a punir o regime norte-coreano, uma vez que a abordagem adotada nas últimas décadas “não funcionou” nem foi suficiente para levar Pyongyang a mudar de atitude.

Para a Rússia, no entanto, a aplicação sanções não é a melhor solução. É, aliás, uma das piores, deu a entender Vladimir Putin esta terça-feira. “Sanções serão inúteis e ineficazes”, podendo inclusive levar a uma “histeria militar” e a uma “catástrofe planetária”, afirmou o Presidente russo, citado pela BBC. Putin condenou, todavia, o teste nuclear, que classificou como “uma provocação”. Em entrevista à “Al-Jazeera”, Anthony Ruggiero, especialista em sanções da organização não-governamental Foundation for Defense of Democracies, sedeada em Washington D.C., afirmou que “o passo mais óbvio” seria a imposição de “sanções secundárias” contra a Coreia do Norte por parte dos EUA, que tenham como alvo bancos e empresas na China que tenham negócios com Pyongyang - uma tática, relembrou o especialista, que os EUA usaram há vários anos, “com sucesso”, para controlar e limitar o programa nuclear do Irão.

Também esta terça-feira, Donald Trump voltou à carga para anunciar que vai autorizar a venda de “equipamento militar mais sofisticado” ao Japão e à Coreia do Sul.