Antes da chegada do Papa Francisco, governo da Colômbia e rebeldes do ELN alcançam acordo de cessar-fogo

O Exército de Libertação Nacional (ELN), segundo maior grupo rebelde da Colômbia, e o governo do país alcançaram um acordo de cessar-fogo esta semana, o primeiro entre os dois lados em mais de 50 anos de conflito, anunciado menos de um ano depois de o Presidente Juan Manuel Santos e os rebeldes das Forças Armadas Revolucoionárias da Colômbia (FARC) terem firmado um acordo de paz e menos de 48 horas antes da chegada do Papa Francisco a Bogotá na próxima quarta-feira, 6 de setembro.

Santos anunciou ontem que a trégua temporária vai entrar em vigor a 1 de outubro e durar até 12 de janeiro; à partida terá uma duração de 102 dias na tentativa de se alcançar um acordo de paz duradouro semelhante ao que foi firmado com as FARC, embora o Presidente tenha sublinhado que existe a possibilidade de durar mais tempo. Num discurso na televisão estatal, o líder colombiano, que foi laureado com o Nobel da Paz em 2016 pelos seus esforços para enterrar um conflito civil com mais de meio século, declarou que "a prioridade é proteger os cidadãos para que, durante este período, não haja raptos nem ataques a oleodutos e para que as hostilidades contra a população civil cessem".

Num tweet em espanhol, o ELN anunciou por sua vez: "Sim, podemos! Agradecemos a todos os que apoiaram os nossos esforços para alcançar este cessar-fogo bilateral." Em comunicado, o grupo rebelde acrescentou que "a visita do Papa Francisco deverá servir como motivação extra para acelerar a busca por um acordo" de paz mais duradouro.

Os media locais estão a avançar que, em troca de o grupo abandonar as armas, o governo de Santos aceitou melhorar as condições de detenção de rebeldes do ELN e garantir a segurança dos seus líderes e ativistas, alguns deles mortos nos últimos meses. As negociações para a paz com o segundo maior grupo rebelde da Colômbia estavam a decorrer desde fevereiro em Quito, capital do Equador, e começaram pouco depois de o governo colombiano e as FARC terem assinado um acordo de paz que, entre outras coisas, viu o maior grupo rebelde do país transformar-se num partido político.