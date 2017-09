Primeiro-ministro da Formosa demite-se

Os media da Formosa indicam que William Lai, atual autarca da cidade da Formosa do Sul, deverá assumir funções como primeiro-ministro na sexta-feira, substituíndo Lin Chuan, cuja demissão foi aceite esta segunda-feira pela Presidente Tsai Ing-Wen.

“A Presidente aceitou a sua resignação após uma conversa franca”, refere o comunicado do Partido Democrático Progressivo (PDP).

O secretário-geral da presidência Joseph Wu disse que Tsai Ing-Wen “aceitou relutantemente a resignação”, acrescentando que a Presidente lhe agradeceu pelas medidas que levou a cabo, considerando que “lançaram uma base sólida para o sucesso do novo Governo”.

A Formosa possui um sistema presidencial e é frequente a mudança de primeiros-ministros, quando se verificam quebras acentuadas da popularidade do chefe de Estado.

A pressão para a resignação de Lin Chuam acentuara-se após os apoios à Presidente terem descido até 29,8% em agosto, o mais baixo desde que assumiu funções em maio de 2016.

A Presidente Ing-Wen elogiou os dotes de “grande comunicador” quando nomeou o primeiro-ministro no ano passado, mas entretanto Chuan tornou-se alvo de fortes criticas que se estenderam dos deputados da oposição até aos próprios membros do PDP.

O congelamento da relação com a China, uma reforma laboral que aumentou os custos para as empresas e deixou os trabalhadores com menos feriados, assim como a recente mudança no sistema de reformas, que diminuiu as verbas atribuídas a funcionários público, professores e militares aposentados, contribuíram para o aumento da impopularidade.

No mês passado, uma falha humana numa central elétrica levou ao encerramento de seis geradores, causando um blackout que afetou mais de seis milhões de pessoas. O caso provocou a demissão do ministro dos Assuntos Económicos, Lee Chih-kung. Na altura alguns deputados apelaram também à saída do chefe de Governo.

Chuan era um conselheiro próximo da Presidente e poderá vir a assumir funções como governador do banco central da Formosa, quando o atual responsável pelo cargo, Erng Fai-nan, reformar-se no ano que vem. Há também a possibilidade de ser o candidato presidencial pelo PDP nas eleições de 2020 ou de 2024.