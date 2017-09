Obama pediu a Trump para respeitar as leis e a democracia

Quando tomou posse em janeiro, Donald Trump revelou que o seu antecessor lhe deixara alguns conselhos numa “linda carta”, que preferia guardá-la para si. Sem revelar qualquer pormenor aos media. Mais de seis meses depois, a CNN revela agora o conteúdo da missiva, onde Barack Obama apela ao 45º Presidente norte-americano para respeitar a legislação e a ordem democrática e lhe deseja ainda “boa sorte”.

“Nós somos ocupantes temporários deste cargo. Isso torna-nos guardiões daquelas instituições e tradições democráticas – como dita a lei, separação de poderes, garantia de igualdade e direitos civis – para os quais os nossos antepassados lutaram e sangraram”, pode ler-se na carta assinada por Obama, onde o antigo Presidente pede ao seu sucessor para zelar por uma democracia forte.

Defendendo que ganhar a corrida à Casa Branca é uma honra, Obama reiterou que cabe ao líder do país lutar pelo bem comum dos cidadãos norte-americanos. “Fomos ambos abençoados, de diferente formas. Ninguém é tão sortudo. Cabe a nós fazer tudo para que possamos construir mais escadas do sucesso para todas as crianças e famílias que têm vontade de trabalhar arduamente”, acrescentou.

Em relação à ordem mundial, Barack Obama frisou que os EUA enquanto maior potência devem continuar a zelar pela paz, evitando novas guerras. “Cabe a nós, através da ação e do exemplo, sustentar a ordem internacional que se mantém desde o fim da Guerra Fria e da qual depende a nossa própria riqueza e segurança”, conclui.

Por último, Obama não deixa de lembrar que a par da exigente tarefa de liderar os EUA é fundamental reservar algum tempo para a família e amigos.

Apesar dos momentos de tensão durante a campanha – quando Obama torceu pela candidata democrata Hillary Clinton e dirigiu duras críticas a Trump – o antigo Presidente norte-americano quis assegurar uma transição pacífica. Na altura disse que as conversas com o seu sucessor tinham sido “cordiais” e que tinha aproveitado para lhe deixar alguns conselhos. Contudo, não demorou muito até Obama quebrar o silêncio em relação ao seu sucessor, depois de Trump ter assinado o decreto anti-imigração poucos dias depois de ter tomado posse. O ex-Presidente criticou a medida considerando ser “discriminatória contra pessoas de diferentes crenças e religiões.”