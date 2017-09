Myanmar bloqueia operações humanitárias da ONU e distribuição de ajuda à minoria Rohingya

As autoridades de Myanmar bloquearam a distribuição de ajuda humanitária por agências da ONU no norte de Rakhine, o estado onde a minoria muçulmana Rohingya vive concentrada, impedindo que os civis afetados pela mais recente onda de violência naquele estado da fronteira com o Bangladesh recebam bens essenciais como comida, água e medicamentos

A notícia foi avançada em exclusivo pelo "The Guardian" esta segunda-feira de manhã, com base em informações do gabinete do coordenador residente das missões da ONU em Myanmar. Em comunicado, o gabinete informa que, numa altura em que o Exército birmanês mantém em marcha uma "contra-ofensiva" que já se saldou em centenas de mortos, após militantes Rohingya terem atacado um posto de segurança a 25 de agosto, as entregas de ajuda humanitária foram suspensas "por causa da situação de segurança e das restrições do governo que impedem visitas [a Rakhine] e nos impedem de garantir assistência" à minoria que vive concentrada naquele estado, bem como aos budistas mais pobres da região.

O "The Guardian" refere que, nas entrelinhas do documento, fica a ideia de que as autoridades birmanesas estão a impedir as agências das Nações Unidas de operar na região fronteiriça, com o coordenador residente a acrescentar nesse comunicado que "a ONU está a manter contactos próximos com as autoridades para que as operações humanitárias possam ser retomadas o mais rápido possível".

No âmbito de um longo conflito que tem visto os muçulmanos Rohingya serem perseguidos e reprimidos pelo Estado birmanês e também pela maioria budista em Myanmar, o Exército continua a ser acusado de cometer atrocidades e potenciais crimes contra a humanidade tendo como alvo a minoria étnica, com pelo menos 60 mil Rohingya a fugirem para o Bangladesh na última semana após as suas casas e aldeias terem sido incendiadas; muitos têm chegado ao país vizinho com ferimentos de balas, avançam funcionários de ONG no terreno.

Segundo informações oficiais, a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), o Fundo de População da ONU (UNFPA) e o Fundo da ONU para as Crianças (Unicef) estão há mais de uma semana impedidos de conduzir quaisquer operações no norte de Rakhine, o que coloca em risco as vidas dos Rohingya e dos residentes budistas mais pobres do estado.

Depois de, há uma semana, se ter encontrado no centro de controversas declarações proferidas por Suu Kyi — a Nobel da Paz que se tornou líder de facto de Myanmar em 2016 — o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) também confirmou este fim de semana que foi forçado a suspender a distribuição de ajuda em várias partes de Rakhine, o que deixa 250 mil pessoas sem acesso a alimentação básica. A par das agências da ONU, 16 grandes organizações não-governamentais, entre elas a Oxfam e a Save the Children, também já se queixaram de que o governo birmanês está a impedir as suas equipas de acederem à zona de conflito.

Neste momento, avançou o porta-voz do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) em Myanmar, as agências da organização e restantes ONG estão "profundamente preocupadas com o destino de milhares de pessoas afetadas pela violência em curso no norte de Rakhine". Os refugiados que conseguiram chegar com vida ao Bangladesh na última semana têm relatado "massacres" perpetrados pelo Exército, com os soldados a queimarem aldeias inteiras e a condenarem mulheres e crianças à morte por afogamento na travessia do rio Naf para o Bangladesh. Ao longo de vários quilómetros da fronteira, continuam a ser avistadas enormes colunas de fumo negro nos locais ardidos. O governo continua a responsabilizar os "rebeldes", acusando-os de pegarem fogo às suas próprias casas e de matarem budistas e hindus.

A recente violência em Rakhine marca uma perigosa escalada de um longo conflito num país que nunca reconheceu quaisquer direitos aos muçulmanos Rohingya, levando alguns a pegarem em armas e a criarem o grupo de insurgência Exército Arakan de Salvação Rohingya — por trás dos dois recentes ataques a postos militares em Rakhine, um em outubro e outro no mês passado. As forças de segurança dizem que a mais recente "contra-ofensiva" já causou 400 mortos, na sua maioria "terroristas"; a interdição de acesso aos locais por equipas de monitorização impede, contudo, que esse e outros balanços sejam confirmados de forma independente.

Neste momento, os mais de 100 mil Rohingya deslocados em Rakhine desde 2012, quando estalou uma grande onda de violência entre a minoria muçulmana e os budistas incitados pelos seus líderes religiosos, também estão sem acesso a ajuda humanitária. Empresas contratadas para distribuir ajuda nesses campos de refugiados internos estarão a recusar-se a avançar com a missão, dizendo-se receosas de que a população local se vire contra as suas equipas.

"Há uma necessidade urgente de garantir que os deslocados e outros civis afetados pela violência são protegidos e têm garantido acesso seguro a assistência humanitária, incluindo a comida, água, abrigo e serviços de saúde", diz Pierre Peron, porta-voz do OCHA. "A ajuda humanitária é normalmente atribuída a estas pessoas vulneráveis por uma boa razão, porque elas dependem dessa ajuda. A bem das pessoas vulneráveis de todas a comunidades do estado de Rakhine, são necessárias medidas urgentes que permitam a retomada destas atividades humanitárias vitais."