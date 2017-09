Merkel vence debate frente a Schulz

As expectativas eram elevadas para o frente-a-frente entre Angela Merkel e Martin Shulz, mas os analistas consideram que houve várias questões que ficaram de fora e que o duelo deverá influenciar pouco o resultado eleitoral. Se antes do debate a candidata da CDU tinha uma vantagem entre 15 a 17 pontos face ao opositor da SPD, uma nova sondagem revela que a chanceler foi apontada com 55% dos inquiridos como mais credível, enquanto apenas 35% deram preferência a Shulz. Ou seja, as intenções de voto mantém-se favoráveis a Merkel e Shulz não terá conseguido convencer os indecisos no debate.

Em primeiro lugar, o ex-presidente do Parlamento Europeu criticou este domingo a resposta da sua rival à crise dos refugiados, sublinhando que a decisão de abrir as fronteiras a milhares de refugiados não foi unânime no seio da UE. Merkel admitiu que se trata de uma questão sensível, mas garantiu que foi a melhor solução possível na altura: “Tivemos uma situação muito dramática e há momentos na vida de uma chanceler que exigem que se tome logo uma decisão”, declarou a chanceler.

Em segundo lugar, Shulz atacou as relações com a Turquia e o Presidente turco Recep Erdogan, frisando que país está constantemente a pisar as “linhas vermelhas.” “Caso seja eleito, vou parar imediatamente as negociações da adesão da Turquia à UE”, disse perentório o ex-presidente europeu, citado pela Reuters. Em resposta, Merkel explicou que irá debater com os seus homólogos europeus para ver se é possível chegar a “uma posição conjunta sobre isso para terminar essas negociações de adesão.”

O candidato do SPD acusou ainda Donald Trump de preocupar o mundo com os seus tweets em relação à Coreia do Norte, defendendo que a Alemanha deveria trabalhar com seus parceiros europeus, o Canadá e o México para travar os ímpetos dos Presidente dos EUA.

Coreia do Norte também marcou debate

Ainda em relação a Pyongyang, Merkel disse acreditar que não se pode resolver o conflito sem os EUA, mas que a única via passa por “uma solução diplomática pacífica.” A chanceler adiantou ainda que teve oportunidade de discutir este domingo este assunto com o Presidente francês e que deverá falar também em breve com os líderes da Rússia, China, Japão e Coreia do Sul.

No que diz respeito aos assuntos internos, o ex-presidente do Parlamento Europeu acusou Merkel de ignorar as principais preocupações dos alemães relativamente ao aumento do custo de vida, com a subida das rendas e descida dos salários, assim como a intenção da CDU de duplicar o orçamento da defesa.

Esta manhã, a imprensa germânica dá destaque principal ao debate, sublinhando a derrota de Shulz frente a Merkel. “Shulz atacou ao estilo Donald Trump e falhou”, escreve o “Die Welt”, considerando que o “social-democrata” defensor de uma “Europa forte” perdeu a oportunidade de marcar pontos frente à sua rival.

“Refugiados, integração, islamismo e muçulmanos - foi sobre estes temas mais de metade do duelo de TV entre Angela Merkel e Martin Schulz”, frisa por sua vez o jornal “Die Zeit”, que lamenta o demasiado ênfase dado à imigração no frente-a-frente, desvalorizando-se outras questões relevantes para o futuro do país.

As eleições alemãs, que opõem os candidatos Martin Shulz (SPD) e Angela Merkel (CDU), decorrem já no próximo dia 24 de setembro.