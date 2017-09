Malala pede a Aung San Suu Kyi para condenar a violência contra os Rohingya. “O mundo está à espera disso”

Malala Yousafzai, vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2104, apelou a Aung San Suu Kyi, líder de facto de Myanmar (antiga Birmânia), para condenar o tratamento “vergonhoso” de que têm sido alvo os muçulmanos da minoria Rohingya no país. “Ao longo dos últimos anos, tenho condenado repetidas vezes a forma trágica e vergonhosa como os Rohingya têm sido tratados. Continuo à espera que Aung San Suu Kyi faça o mesmo. O mundo está à espera disso”.

Um ataque a 25 de agosto levou ao aumento da violência no estado de Rakhine, no oeste do país, onde vivem mais de um milhão de rohingyas. Dezenas de postos da polícia e uma base militar foram atacados por insurgentes muçulmanos. Em reação aos ataques, o exército iniciou aquilo que designou por “operação de limpeza” contra os rebeldes, sob o comando do Exército de Salvação do Estado Rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA).

Desde então, já morreram 400 pessoas, segundo números do Exército do Myanmar, publicados na última sexta-feira, 1 de setembro, na página de Facebook do comando militar do país. Inicialmente, foram reportados 100 mortos. Na declaração publicada na rede social, o Exército esclarece que apenas 29 dos 399 mortos não eram rebeldes Rohingya, descritos como “terroristas”, e informa que ocorreram 90 conflitos armados, incluindo 30 ataques de rebeldes registados a 25 de agosto.

Segundo a Reuters, quase 90 mil pessoas já fugiram de Myanmar em direção ao vizinho Bangladesh desde que a violência aumentou no país, “impondo uma maior pressão sobre os recursos, já escassos, das agências humanitárias e comunidades daquele país, a braços com as centenas de milhares de refugiados vindos de Myanmar nos últimos anos”. Na mensagem publicada na sua conta no Twitter, Malala Yousafzai chama a atenção para isso. “Outros países, incluindo o meu próprio país, deviam seguir o exemplo do Bangladesh e dar comida, abrigo e acesso à educação às famílias Rohingya que estão a tentar escapar à violência e ao terror”.

Aung San Suu Kyi foi eleita líder de facto do Governo de Myanmar em março de 2016. Vários analistas consideram que este é o maior desafio político que enfrenta desde então. Tem sido alvo de críticas por parte de líderes ocidentais, que consideram que a líder não está a fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger a minoria étnica, que pelo menos desde 2012 se queixa de discriminação e perseguição.

Indonésios manifestam-se contra perseguições dos rohingya

Esta segunda-feira, dezenas de indonésios reunidos à porta da embaixada de Mynamar em Jacarta instaram o Governo de Aung San Suu Kyi a cessar a perseguição aos Rohingya, em resposta à campanha do Exército do país para combater os ataques de insurgentes no oeste do país. Os protestos ocorrem um dia depois de terem sido lançados cocktails molotov contra a embaixada, durante outra manifestação.

Também Malala Yousafzai apelou, no Twitter, ao fim da violência. “Hoje, vimos imagens de crianças pequenas que foram assassinadas pelas forças de segurança birmanesas. Estas crianças não atacaram ninguém, mas ainda assim as suas casas foram destruídas. Se Mynamar, onde elas vivem há muitas gerações, não é a sua casa, então qual é?”, questionou a prémio Nobel da Paz, acrescentando que as autoridades birmanesas deveriam reconhecer a cidadania aos Rohingya, em vez de os considerar imigrantes e impor-lhes restrições, incluindo a privação de liberdade de movimentos.

Retno Marsudi, ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, viajou esta segunda-feira para Mynamar para se reunir com a sua homóloga, Aung San Suu Kyi. O encontro servirá para abordar o tema da violência no país e, eventualmente, encontrar soluções. Em comunicado, Retno Marsudi disse esperar “ajudar a superar a crise humanitária”.