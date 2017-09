EUA dizem que Coreia do Norte está “a pedir uma guerra”

A embaixadora norte-americana no Conselho de Segurança da ONU, Nikki Haley, afirmou esta segunda-feira que a Coreia do Norte está a “pedir uma guerra” e apelou ao Conselho de Segurança para “adotar as medidas mais duras possíveis” contra a península coreana.

Nikki Haley, que discursava durante a reunião de emergência convocada por causa do lançamento daquilo que Pyongyang diz ter sido uma bomba de hidrogénio, sublinhou ainda que os EUA “nunca quiseram nem querem uma guerra”, mas que a “paciência” do país “não é ilimitada” e que, por isso, o país irá “defender os seus aliados e o seu território”.

A responsável norte-americana notou ainda que as sanções que têm vindo a ser impostas contra a Coreia do Norte desde 2006 não foram suficientes para parar Pyongyang e admitiu que, “apesar dos esforços dos EUA, o programa nuclear norte-coreano é mais avançado e perigoso do que nunca”.

Alguns especialistas acreditam que a coreia do norte Coreia do Norte testou no domingo passado a sua bomba nuclear mais potente até à data, um artefacto termonuclear que, de acordo com Pyongyang, poderá ser instalado num míssil intercontinental. Trata-se do sexto teste nucelar da penínsual coreana desde 2006 e foi efetuado dias depois do lançamento de um míssil que sobrevoou o Japão.

No início da reunião de urgência, a ONU expressou a sua preocupação face ao recente ensaio nuclear, que qualificou como uma “perigosa provocação”, e pediu uma “resposta completa” da comunidade internacional para evitar tais ações por parte do regime norte-coreano. Jeffrey Feltman, secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Políticos, afirmou que o teste nuclear é “profundamente desestabilizador para a segurança regional e internacional”.

Também esta segunda-feira, em resposta ao lançamento, as forças armadas sul-coreanas dispararam mísseis que explodiram no mar, para simular um ataque contra o principal local de testes nucleares da Coreia do Norte.