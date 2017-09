Coreia do Sul simula ataque com mísseis balísticos a instalações nucleares do Norte

As forças armadas da Coreia do Sul conduziram, na madrugada desta segunda-feira, um exercício com mísseis balísticos simulando um ataque a uma instalação nuclear norte-coreana em resposta ao mais recente teste nuclear de Pyongyang, o sexto da sua História que envolveu uma bomba de hidrogénio cinco vezes mais poderosa que a bomba atómica largada sobre Nagasaki pelos Estados Unidos em 1945.

O simulacro envolveu mísseis balísticos reais terra-ar e ar-ar e aconteceu horas depois de os EUA terem avisado a Coreia do Norte de que qualquer ameaça aos norte-americanos ou aos seus aliados conduzirá a uma "resposta militar massiva". Segundo as forças norte-coreanas, a bomba de hidrogénio testada este fim-de-semana pode ser integrada num míssil balístico intercontinental (ICBM), aumentando os receios de uma potencial guerra prestes a estalar na região.

Nos últimos dois meses, Pyongyang conduziu uma série de testes com ICBMs, entre eles um míssil de médio alcance que sobrevoou o Norte do Japão continental, sob avisos do regime de Kim Jong-un de que o teste foi "o primeiro passo" para operações militares no Pacífico e de que vai concretizar a ameaça de ataque à ilha de Guam, um território não-incorporado dos Estados Unidos localizado naquele oceano.

Esta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de emergência para discutir eventuais respostas ao mais recente ensaio nuclear norte-coreano, numa altura em que as sucessivas rondas de sanções continuam a não surtir efeitos junto do hermético regime. Em vésperas dessa reunião, os líderes da Coreia do Sul e do Japão concordaram que o Conselho deve avançar com uma resolução mais forte contra a Coreia do Norte, anunciou o porta-voz do palácio presidencial sul-coreano. A última ronda de sanções contra o Norte, que tem como alvo as reduzidas exportações do país, foi imposta no início de agosto.

Qual é a importância do teste nuclear?

Robin Brant, correspondente da BBC em Seul, diz que, ao testar a bomba H, a Coreia do Norte teve como objetivo demonstrar que o país está em alerta máximo perante os exercícios militares conjuntos que os EUA estão a conduzir com os seus parceiros na região. No passado, o país testou armas convencionais mas acreditava-se até agora que não tinha capacidades nucleares, não obstante os cinco anteriores testes dessa natureza que executou desde 2006.

Esta segunda-feira, contudo, a Coreia do Sul declarou que o seu simulacro foi levado a cabo "tendo em consideração" as instalações nucleares de Punggye-ri, a partir de onde Pyongyang executou o seu último teste militar, sugerindo que está a preparar-se para um eventual conflito armado. "O treino demonstra a determinação do Exército da Coreia do Sul em destruir não só a origem da provocação mas também as forças de liderança e de apoio do inimigo caso ameacem a segurança do nosso povo", declarou o coronel Roh Jae-cheon, o porta-voz do Exército, citado pela agência Yonhap.

Note-se que, a par disto e segundo informações avançadas pela agência sul-coreana, a Coreia do Sul e os Estados Unidos também alcançaram um acordo "de princípio" para rever as suas atuais diretrizes para que o Sul possa redobrar a carga máxima dos seus mísseis balísticos.

O teste nuclear de domingo foi detetado após sismólogos do Centro Geológico dos EUA terem registado um suposto abalo de magnitude 6,3 numa zona da Coreia do Norte; o "sismo" foi sentido na China, que de imediato deu início a testes de radiação em toda a fronteira partilhada. Apesar de os especialistas estarem a pedir cautela nas análises dos mais recentes acontecimentos, o evento deste fim-de-semana é o mais forte teste nuclear de sucesso de Pyongyang até à data — "e a mensagem é clara", refere a BBC: o que a Coreia do Norte quer é demonstrar que já consegue produzir ogivas nucleares credíveis e capazes que podem ser integradas nos seus ICBM, isto numa altura em que o país já terá desenvolvido mísseis com alcance suficiente para atingirem o território continental dos EUA.