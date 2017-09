Arroz, café, feijão e chocolate: México vai ajudar vítimas da tempestade no Texas

Depois do rasto de destruição deixado pela tempestade Harvey nos Estados Unidos da América, o México vai enviar ajuda para lá da fronteira. A oferta chegará ao Texas, um dos Estados mais afetados, e será composta por alimentos e equipamentos de primeira necessidade. Embora o governador texano Greg Abott ainda não tenha aceitado oficialmente o apoio, já agradeceu publicamente o gesto.



“Esta manhã demos luz verde para começarem a preparação dos bens que vamos enviar para os Estados Unidos”, confirmou esta quarta-feira Carlos Manuel Sada, responsável mexicano pelas relações com os norte-americanos, citado pela CNN. “Estamos muito satisfeitos por sermos capazes de ajudar os nossos irmãos do outro lado da fronteira em tempos de necessidade”, acrescentou.



Entre os bens que serão enviados estão 25 camiões carregados com arroz, café, feijão e chocolate. Vão ainda ser levadas 300 camas, nove geradores, equipamentos para o tratamento de águas, três cozinhas, equipamentos de rádio e satélite e pessoas para ajudarem (paramédicos, médicos e equipas de resgate).



Segundo Sada a ajuda poderá chegar também ao Estado do Louisiana. Já em 2005, um grupo de militares mexicanos atravessou a fronteira para prestar apoio às vítimas do Katrina. “Se fosse ao contrário, acho que também nos ajudariam”, considerou Sada.



No domingo, governador do Texas anunciou que a reconstrução do estado após a passagem do Harvey pode ascender aos 180 mil milhões de dólares (cerca de 152 mil milhões de euros).



Ao longo da última semana, o Harvey fez pelo menos 47 mortos e, neste momento, há ainda 43 mil pessoas em abrigos. No final da semana passada, a administração de Donald Trump pediu ao Congresso para aprovar uma “ajuda inicial” para o Texas e Louisiana no valor de 7,85 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros).