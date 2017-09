Administração Trump prepara-se para acabar com programa de amnistia a jovens imigrantes

O Presidente norte-americano decidiu anular um programa federal criado pela anterior administração dos EUA e que até agora protegia jovens imigrantes clandestinos. A notícia do plano que Donald Trump se prepara para anunciar na terça-feira foi avançada por fontes oficiais, que explicaram este domingo ao Politico que o Presidente vai dar aos legisladores do Congresso seis meses para prepararem uma nova lei para substituir a lei Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) — não sem antes alertarem que Trump "ainda pode mudar de ideias".

Implementado por Barack Obama em 2012, o DACA veio ajudar as centenas de milhares de jovens imigrantes sem documentos, os chamados Dreamers, impedindo a sua deportação através da atribuição de vistos especiais para estudarem nos Estados Unidos. As fontes citadas pelo Politico dizem que Paul Ryan, líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, foi informado da decisão do Presidente em acabar com esse programa no domingo de manhã.

Na semana passada, Ryan tinha pedido ao Presidente que anulasse o esquema de atribuição de vistos, sob o argumento de que deixava muitos jovens imigrantes "no limbo". "Estes são miúdos que não conhecem outro país, que foram trazidos para aqui pelos pais deles e que não conhecem outra casa", disse aos jornalistas. O líder dos republicanos na câmara baixa do Congresso é apenas um de uma série de legisladores do partido no poder que têm vindo a público exigir o fim do programa DACA.

Durante a corrida à Casa Branca no ano passado, e no âmbito do seu programa anti-imigração, Trump tinha garantido que ia "terminar imediatamente" o programa assim que tomasse posse; desde então, declarou apenas que o assunto é "muito, muito duro", deixando essa possibilidade suspensa até agora. Recentemente, o Presidente disse que pretendia mostrar um "grande coração" ao lidar com jovens que, "em muitos casos são miúdos incríveis".

A alegada decisão de dar ao Congresso meio ano para preparar legislação alternativa terá surgido de um compromisso entre os legisladores republicanos e os líderes de multinacionais como a Google, a General Motors e a Microsoft, algumas das maiores empresas dos EUA que dependem dos conhecimentos e da massa cinzenta de jovens de todo o mundo e que, depois de terem aberto um processo judicial contra a administração para combater os decretos anti-imigração promulgados por Trump, passaram os últimos meses a tentar convencer o Presidente a não anular o DACA.

Este domingo, em reação à notícia do Politico, Hillary Clinton lembrou no Twitter que, "graças à coragem e empenho dos Dreamers, o DACA veio permitir que milhares de jovens contribuam para a nossa sociedade", sublinhando que os Estados Unidos são um país "melhor" por causa do programa. Na mesma rede social, Ileana Ros-Lehtinen, uma legisladora republicana da Câmara dos Representantes eleita pelo estado da Florida, deixou críticas ao plano da administração Trump: "Depois de atiçar os Dreamers durante meses com conversas sobre ter um 'grande coração', o Presidente bate com a porta nas caras deles. Grande 'coração'."

Desde que foi implementado há cinco anos, o DACA já impediu que cerca de 750 mil jovens imigrantes sem documentos fossem deportados dos EUA, atribuindo-lhes vistos temporários para estudarem e trabalharem no país. Para se qualificarem para o programa, os candidatos com menos de 30 anos têm de entregar informações pessoais ao Departamento de Segurança Nacional, não ter cadastro e submeter-se a investigações aprofundadas do FBI; só são considerados os jovens que estejam na escola, que sejam recém-licenciados ou que tenham sido dispensados com honra do Exército.

Os que se qualificam obtêm um diferimento do governo federal, que sob o DACA se compromete a não alterar o seu estatuto de imigração durante um período de dois anos. A maioria dos Dreamers a viver atualmente nos EUA são oriundos do México e de outros países da América Latina.