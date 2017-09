“A descida até à ditadura descarada” é a manchete da derradeira edição do “Cambodia Daily”

O “Combodia Daily” saiu esta segunda-feira pela última vez para as bancas numa edição que dá conta da detenção, ocorrida no domingo, do líder da oposição Kem Sokha, apresentada na manchete “A descida até à ditadura descarada”.

Acusado de traição, a detenção de Kem Sokha ocorre dentro de uma escalada da repressão que o primeiro-ministro, Hun Sen, está a efetuar sobre os seus opositores e que se tem estendido também aos media.

Apesar de contar com uma tiragem de escassos milhares de exemplares, o diário de língua inglesa era uma das últimas publicações independentes no país, denunciando casos de corrupção e de má governação, nomeadamente em questões ambientais.

O encerramento ocorre após no mês passado Hun Sen ter ter dado um prazo de 30 dias para o os editores do “Cambodia Daily” pagarem uma dívida fiscal de 5,3 milhões de euros.

“Pode muito bem existir uma disputa legítima entre o departamento fiscal e os proprietários do diário sobre quando os impostos se tornaram coletáveis e em que quantia. Mas num processo vulgar, os assuntos em disputa seriam resolvidos após uma audição e negociações privadas”, refere uma declaração do jornal. “Em vez disso, o diário foi tornado alvo com uma avaliação de impostos astronómica, fugas e falsas declarações”, acrescenta.

Há mais 30 anos no poder, o primeiro-ministro e antigo comandante dos Kmeres vermelhos Hun Sen poderá defrontar o seu maior desafio nas eleições do próximo ano, face ao crescente descontentamento.

Dezoito estações de rádio também receberam instruções para encerrar no mês passado e rádios locais foram impedidas de retransmitir programas da Radio Free Asia e da Voice of America, ambas fundadas pelos Estados Unidos.

O “Cambodia Daily” foi fundado em 1993 pelo jornalista norte-americano Bernard Krisher.