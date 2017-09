Trump considera ações da Coreia do Norte muito perigosas para os EUA

Presidente americano reagiu ao teste da Coreia do Norte com uma bomba de hidrogénio, classificando este país como "uma grande ameaça e fonte de embaraço para a China"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "continuam a ser muito hostis e perigosas" para os Estados Unidos as palavras e ações da Coreia do Norte, após o ensaio nuclear deste país hoje conhecido.

Trump considerou ainda que a Coreia do Norte é uma "uma grande ameaça e fonte de embaraço para a China", em declarações citadas pelas agências de notícias internacionais.

A Coreia do Norte anunciou hoje ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

O anúncio do "total sucesso" do teste de uma bomba de hidrogénio, conhecida como 'bomba H', foi feito pela pivô da televisão estatal norte-coreana, horas depois de Seul e Tóquio terem detetado uma invulgar atividade sísmica na Coreia do Norte.

Segundo a KCTV, o ensaio nuclear, o sexto conduzido pelo regime de Pyongyang, foi ordenado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Este ensaio nuclear já provocou várias reações adversas da comunidade internacional.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) condenou o teste indicando que foi feito em "completo desrespeito pelas normas da comunidade internacional".

Os governos da Coreia do Sul e do Japão já anunciaram que vão solicitar uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.