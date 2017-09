O regresso dos BRICS

Após mais de dois meses de tensão, Índia e China acordaram esta semana retirar as tropas do disputado planalto de Doklam, nos Himalaias. O diferendo fronteiriço não ficou resolvido, mas deixou de ensombrar a próxima cimeira anual dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que decorre a partir de amanhã em Xiamen, na costa leste da China.

Esta terça-feira, um dia depois do referido acordo, o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, confirmou que participará na reunião, ao lado dos Presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin, Michel Temer e Jacob Zuma. “Será um dos raros eventos internacionais em que o Presidente dos Estados Unidos não é o centro das atenções”, referiu a televisão chinesa. Será também a segunda vez, em menos de dois meses, que aqueles cinco líderes se encontram. Eles reuniram-se em julho em Hamburgo, à margem da cimeira do G-20, mas fora dos respetivos países, quase ninguém deu por isso: quem dominou os noticiários foi mesmo Donald Trump.

Combater o protecionismo

Os objetivos da cimeira de Xiamen, tal como foram definidos pelo ministro chinês do Comércio, Zhong Shan — “salvaguardar o sistema de comércio multilateral e opor-se ao crescente protecionismo” —, também não agradariam muito ao novo Presidente norte-americano. Um dos “temas-chave” em debate — adiantou um alto funcionário chinês — será o comércio eletrónico, área em que a China está bastante desenvolvida. Pelas contas chinesas, em 2016, as vendas online no país somaram 750 mil milhões de dólares (cerca de €631 mil milhões) — 14 vezes mais do que os quatro outros países juntos. Só o grupo Alibaba, já cotado na bolsa de Nova Iorque, tem cerca de 450 milhões de clientes, sendo considerado uma das dez mais valiosas empresas do mundo. Em 2016, os lucros daquele grupo privado chinês atingiram 5800 milhões de dólares — mais do que a Amazon, segundo a revista “Forbes”.

No conjunto, os BRICS representam 42% da população do planeta e mais de um quinto (22,26%) da sua economia. A sigla BRIC foi cunhada no início do século por um economista da Goldman Sachs, Jim O’Neill. Na altura (o “S”, de South Africa, seria acrescentado em 2010), Brasil, Rússia, Índia e China pareciam ter “potencial para se tornarem as quatro maiores economias mundiais em 2050”. O prognóstico, hoje, é mais incerto. A própria Goldman Sachs, em 2015, liquidou o seu Fundo BRIC, criado nove anos antes para atrair investidores que apostavam no rápido crescimento daquele bloco.

Segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional, em 2017, apenas a Índia deverá crescer acima dos 7%. O crescimento da China continuará a abrandar, para 6,6%, muito abaixo da média anual de quase 10% registada ao longo das três décadas anteriores. Brasil e Rússia deverão sair da recessão, mas com um crescimento de 0,2% e 1,4%, respetivamente. A África do Sul crescerá 0,8%. Apesar da proclamada “comunhão de interesses”, o investimento entre os BRICS continua a ser reduzido. “Dos 200 mil milhões de dólares que os BRICS investem no exterior, apenas 6% vai para um dos países membros”, salientou na terça-feira o “Diário do Povo”, órgão central do PC Chinês.

O pessimismo não é, contudo, a especialidade dos anfitriões desta cimeira. “Os BRICS estão de volta” e “rejuvenescidos”, disse também a televisão chinesa. O Global Times, tabloide nacionalista do grupo “Diário do Povo”, publicou mesmo um editorial sobre a cimeira intitulado “BRICS podem ser novo motor do crescimento global”. Segundo o jornal, “os países emergentes têm mais interesses em comum do que divergências” e “por isso o mecanismo BRICS tem um futuro promissor”.

A reunião em Xiamen, de três dias, terá este ano cinco convidados. Será “BRICS Mais”, outra criação made in China, suscetível de reforçar a imagem de Pequim como campeão do “multilateralismo” e de “uma globalização mais justa”. Egito, Guiné, México, Tailândia e Tadjiquistão foram os cinco países convidados, demonstrando, segundo a imprensa chinesa, “a determinação dos BRICS em agir como um grupo inclusivo”. “Os países emergentes precisam de cooperar e coordenar-se para tornar a ordem internacional mais equitativa”, afirma também o Global Times.