Coreia do Norte poderá ser alvo de novas sanções

O Governo dos Estados Unidos está a avaliar a criação de novas sanções contra a Coreia do Norte, na sequência do último teste nuclear realizado pelo regime norte-coreano, afirmou hoje o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

“Podemos fazer muito para isolá-los [à Coreia do Norte] economicamente, muito mais do que já fizemos”, frisou Steven Mnuchin, numa entrevista à cadeia televisiva americana Fox.

O secretário do Tesouro adiantou que planeia criar um esboço com novas sanções para a Coreia do Norte e pô-lo à disposição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o analise.

“Falei com o Presidente e ficou claro” que o comportamento do regime liderado por Kim Jong-un “é completamente inaceitável”, disse.

Os líderes europeus também concordam com a aplicação de sanções ao regime de Pyongyang. Esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico defendeu a mesma via para abordar a crise com a Coreia do Norte, apesar de sublinhar que “todas as opções” estão em aberto, após o novo teste nuclear de Pyongyang.

“A nossa visão, no Reino Unido, é que os meios pacíficos e diplomáticos são a melhor opção. Pensamos que o caminho das sanções, ainda assim, tem potencial”, disse Boris Johnson, em declarações à cadeia de televisão Sky News.

O membro do Governo britânico argumentou que a China é responsável por 90% do fluxo comercial da Coreia do Norte e que Pyongyang só tem “reservas de petróleo para uns seis meses”, havendo “espaço para continuar a exercer pressão sobre o regime” norte-coreano.

“Nenhuma das opções militares é boa. É correto dizer que todas as opções estão em cima da mesa, apesar de não vermos uma solução militar simples”, disse Johnson, alertando que a detonação de uma bomba de hidrogénio por parte da Coreia do Norte pode representar uma “ameaça de um novo tipo”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico apelou ainda a que se intensifiquem os esforços diplomáticos internacionais e instou o regime chinês a aumentar a sua pressão sobre Pyongyang.

“O que dizem sempre os chineses é que existe uma espécie de equivalência dos exercícios militares americanos e sul-coreanos com os testes nucleares da Coreia do Norte”, disse. No entanto, Boris Johnson não aceita essa ideia. “O que fazem os sul-coreanos é completamente legítimo. É pacífico e é feito há vários anos. Não representa uma provocação ilegal”, afirmou.

As reações condenatórias ao teste realizado esta madrugada pela Coreia do Norte foram-se sucedendo. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, seguindo a mesma linha de pensamente do MNE britânico, defenderam o “endurecimento” das sanções da União Europeia à Coreia do Norte.

No decorrer de uma conversa telefónica, os líderes da Alemanha e da França concordaram que “a última provocação lançada pelo dirigente de Pyongyang atingiu uma nova dimensão”.

Trump reune-se com equipa de segurança

Face ao anúncio do novo teste nuclear norte-coreano, o Presidente dos Estados Unidos vai reunir-se hoje com a sua equipa de segurança nacional, anunciou a Casa Branca.

Donald Trump voltou a utilizar a sua conta de Twitter, para condenar veementemente o novo teste nuclear da Coreia do Norte. As ações da Coreia do Norte “continuam a ser muito hostis e perigosas” para os Estados Unidos e também “uma grande ameaça e fonte de embaraço para a China”, escreveu.

“A Coreia do Sul está a compreender, como eu lhes disse, que a sua conversa de apaziguamento com a Coreia do Norte não funciona, eles só entendem uma coisa!”, afirmou Donald Trump no terceiro 'tweet' publicado este domingo.

Também a União Europeia considerou esta manhã uma “grande provocação” e uma “grave ameaça à segurança regional e internacional” o novo teste nuclear feito pela Coreia do Norte.

Em comunicado, a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o ensaio nuclear é uma violação “direta e inaceitável” das obrigações internacionais de Pyongyang, que não pode produzir nem testar armas nucleares, segundo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A chefe da diplomacia da União Europeia reiterou que a Coreia do Norte deve pôr fim a todas as atividades relacionadas com armas de destruição maciça e adiantou que, esta segunda-feira, se reúne com Yukiya Amano, o líder da Agência Internacional de Energia Atómica, para debater o tema.

Rússia defende regresso ao diálogo

Já a China lançou, este domingo, um plano de urgência para controlar os níveis de radiação ao longo da sua fronteira com a Coreia do Norte, anunciou o Ministério do Ambiente chinês.

As autoridades chinesas puseram em marcha, às 3h46 locais (20h46 de sábado em Lisboa), um “plano de urgência” para executar “medidas de controlo das radiações” nas zonas da sua fronteira a nordeste, indicou um comunicado do Ministério chinês.

A Rússia foi dos primeiros países a condenar o sexto ensaio nuclear realizado esta madrugada, que considerou representar “uma séria ameaça para o mundo”, e insistiu que todas as partes implicadas no conflito na península coreana devem voltar ao diálogo.

“O enésimo desprezo ostentatório por parte de Pyongyang das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e das normas do direito internacional merece uma firme condenação”, refere um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores russo.

O executivo de Moscovo sublinha que “as autoridades da Coreia da Norte, com as suas ações dirigidas para sabotar o regime global de não proliferação (de armas nucleares), geram uma séria ameaça para o mundo, para a segurança na península coreana e para a região”.

“Seguir esta linha pode ter sérias consequências para a própria Coreia do Norte”, alerta o comunicado da diplomacia russa, defendendo ainda que “todas as partes interessadas devem voltar sem mais delongas ao diálogo e às negociações”.

Para os russos, essa será “a única forma de alcançar uma solução integral para os problemas da península da Coreia, incluindo a questão nuclear”.

Os governos da Coreia do Sul e do Japão condenaram, logo às primeiras horas, a ação da vizinha Coreia do Norte e anunciaram que vão solicitar uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.