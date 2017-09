Casas incendiadas obrigam Rohingya a fugir de Myanmar

Quase 60 mil Rohingya já fugiram de Myanmar (antiga Birmânia) para o vizinho Bangladesh. Tentam escapar à violência e à morte, que nos últimos dias atingiu níveis preocupantes. Este número foi divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e vem juntar-se a outra estatística dramática: 400 pessoas foram mortas no estado de Rakhine desde a dramática escalada do conflito, em outubro, quando um pequeno ataque de pessoas de etnia Rohingya a postos de controlo da polícia desencadeou uma resposta dura dos militares birmaneses.

Mais de 2600 casas foram incendiadas nas regiões onde vive a maioria destas pessoas e as autoridades birmanesas culpam o Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), um grupo que reivindicou ataques coordenados contra forças de segurança de Myanmar.

No entanto, a organização Human Rights Watch conseguiu concluir, com base na análise de imagens de satélite e recurso a contas de email de pessoas de etnia Rohingya que escaparam para o Bangladesh, que os fogos foram deliberadamente ateados por forças de segurança birmanesas. As imagens referidas mostram a destruição total de uma aldeia muçulmana e levantam grandes preocupações sobre o grau de devastação no norte de Rakhine - região onde vive a maioria dos Rohingya -, que poderá ser muito superior ao que se pensava anteriormente.

Os Rohingya, que tentam a todo o custo escapar para o Bangladesh - e muitos morrem a tentá-lo -, denunciam uma campanha de ódio e massacres contra a sua comunidade, levada a cabo pelo exército de Myanmar.

A líder de facto de Myanmar, Aung San Su Kyi, tem sido acusada por grande parte da comunidade internacional no Ocidente de não defender a minoria muçulmana da perseguição das autoridades do país.

O próprio Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, falou de “genocídio” contra a minoria Rohingya, durante um discurso na sexta-feira em Istambul. O líder da Turquia disse ainda que “aqueles que fecham os seus olhos a este genocídio levado a cabo debaixo da capa da democracia são seus cúmplices”.