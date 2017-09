Alemanha. Campanha eleitoral revela importância do 3º mais votado

“Câmara, ação?” A pergunta que este título da revista britânica “The Economist” faz, fala para o primeiro e único debate televisivo que terá lugar amanhã na televisão pública entre Angela Merkel e Martin Schulz, os dois candidatos que poderão alcançar o lugar de chanceler da Alemanha. Isto se não for só um, Merkel, que tem boas hipóteses confirmadas por todas as sondagens publicadas até agora de se fazer eleger para um quarto mandato

A dúvida sobre a “ação?” remete para a sonolência da campanha, que atinge neste fim de semana o ponto crítico até ao voto no dia 24. Anima ou não anima... Há uma semana, um editorial do “New York Times” lembrava os temas obrigatórios que não estavam a ser discutidos naquele que é um país determinante para o futuro da Europa. Mais de um milhão de refugiados acolhidos, Rússia, Turquia e “Brexit”, se fossem apenas estes, já seriam razões em número e importância suficientes para fazer agitar o eleitorado.

A verdade é que a vantagem da União — democratas-cristãos, CDU/CSU —, para a qual os institutos de sondagens preveem 38% dos votos, sobre os sociais-democratas (SPD), com 24% das intenções expressas, mantém as expectativas niveladas.

Os alemães gostam de prever e podem esperar que Martin Schulz, um bom orador com jeito para “pugilismo”, vá amanhã aproveitar para atacar a chanceler a propósito da desigualdade de distribuição no país e sobre os seus planos para aumentar o orçamento da Defesa. A chanceler, mais conhecida por evitar confrontos verbais, tentará neutralizar a discussão lembrando o bom estado das finanças alemãs e a baixa taxa de desemprego, pedindo aos eleitores que confiem no seu temperamento ponderado.

“Por uma Alemanha na qual vivamos bem e com prazer”, “Por bons empregos e bons salários”, “Por mais pessoal auxiliar e de enfermagem”, “A educação não deveria custar nada exceto um pouco de esforço”... não são propriamente os slogans mais excitantes, porém são as “ordens de marcha” que por toda a Alemanha se leem nos cartazes por baixo das fotografias dos candidatos a chanceler nas eleições gerais deste outono.

Propostas semelhantes

Descubra as diferenças entre a CDU (dois primeiros slogans) e o SPD (terceiro e quarto)? Convém lembrar que estes são os mesmos partidos que constituem a atual coligação governativa alemã e que ambos querem ganhar.

Para já, apurou-se que 48% dos alemães tencionam assistir ao duelo deste domingo, 22% dos quais admitem que poderão ser por ele influenciados. Há, contudo, quem defenda que o debate entre Merkel e Schulz é mais de estilo do que de substância uma vez que após anos de grandes coligações os dois partidos se aproximaram muito nas suas políticas de base.

Numa entrevista à revista “Der Spiegel” desta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-chanceler foi cabal ao reiterar que o SPD não fará parte de nova grande coligação como a atual. Para Sigmar Gabriel não faz sentido que o líder do partido com menos votos da coligação não venha a ser chanceler, como tem acontecido, ou seja, o SPD recusa-se a voltar a governar na sombra de Merkel.

Desde 1949 que os governos federais (à exceção do liderado por Konrad Adenauer de 1957 a 1961) resultam de coligações e não será diferente em 2017. O voto está agora mais dividido do que em 2013 e a verdadeira disputa está concentrada agora no terceiro lugar, o qual está a ser disputado por partidos cujas percentagens de intenção de voto vão de 7% a 10%. Eles estão tão distantes uns dos outros no espectro político como a esquerda herdeira dos comunistas do Die Linke e a extrema-direita eurocética da Alternativa para a Alemanha, AfD. Mais passíveis de serem cortejados para a coligação governativa são os Verdes e os Democratas Livres do FDP.

A CDU, em conjunto com o partido irmão da Baviera, os cristãos-sociais da CSU, será o partido mais votado, porém precisará de um ou mesmo dois parceiros para governar. As políticas que daí resultarem vão ser importantes na Alemanha e também em termos europeus nesta altura em que a UE procura a reforma. Em causa está o país mais populoso da Europa e a visão que irá defender futuramente em assuntos-chave, como a reforma da zona euro, a cooperação para a defesa e para a migração dos quatro próximos anos.

Na tradicional conferência de imprensa de verão da passada terça-feira, a chanceler mostrou-se favorável em Berlim à ideia de um ministro das Finanças e um orçamento comum para a zona euro, argumentando a favor da reconversão do fundo permanente de resgate num fundo monetário europeu. As diferenças de políticas serão mais visíveis consoante os parceiros de coligação. Espera-se que a Alemanha defenda a Europa a duas velocidades e que exija mais dos parceiros europeus na partilha de responsabilidades pelos migrantes e refugiados. A reforma do sistema de asilo da UE, por exemplo, vai depender de quem formar governo após o voto de 24 de setembro.