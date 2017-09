A herança de Diana

Em 1997, a morte da princesa Diana comoveu o mundo. Elegante, destemida, mas ao mesmo tempo frágil e vulnerável, Diana converteu-se — após a morte inesperada, aos 36 anos — numa figura marcada por um destino que misturou elementos de magia, drama, telenovela e tragédia. A história dela tinha tudo para ser o maior êxito mediático da história. E foi. Os ingredientes de um best-seller cor de rosa estavam todos lá: a jovem bela e tímida que se apaixona pelo herdeiro da coroa; o casamento do século; a vida repartida por palácios, iates e viagens exóticas; as roupas e as joias; mas também a separação; os amantes, ricos e pobres; a tristeza dos principezinhos; os sogros malvados; o marido mesquinho, entretido com “a outra”. Se fosse inventado ninguém acreditaria.

Com o tempo, a onda de emoção que transtornou os britânicos nos dias que se seguiram à morte de Diana, parece agora estranha, quase surrealista. Alguns, inclusive, classificam-na de imprópria e descrevem-na como histeria. A tragédia funcionou como uma espécie de catalisador, que levou os ingleses a abandonar, por algum tempo, pelo menos, o tradicional constrangimento emocional. “Diana ensinou-nos uma nova forma de ser britânico”, disse na altura o primeiro-ministro, Tony Blair. Vinte anos passados, no entanto, os britânicos já cumpriram o luto por ela.

FOTO Hulton Archive/Getty Images

Não resta grande coisa do mito Diana. E a nação parece de certa forma envergonhada com a identificação com uma personalidade que era certamente cheia de compaixão pelas vítimas da guerra, da sida ou do cancro, mas que era igualmente fria e manipuladora. Era Diana tímida ou simplesmente manhosa? Uma “rainha dos corações do povo” ou, antes, uma executiva obcecada com a autopromoção da marca Diana? Uma vítima da geringonça real ou uma fantasista com a mania da perseguição?

Na viragem do século, a princesa-mártir ainda fazia movimentar uma indústria de milhões. Nessa altura, publicaram-se dezenas de livros e revistas comemorativas, além de figurinhas, medalhas e moedas, objetos de cerâmica que perpetuavam a imagem de conto de fadas de uma princesa muito bonita, que não vimos envelhecer porque morreu jovem. Na semana passada, nas prateleiras da Hatchards, em Piccadilly — a livraria fundada no século XVIII que ainda hoje é a preferida da aristocracia, com secções alargadas sobre realeza europeia, biografias, História e jardinagem —, os livros sobre Diana contavam-se pelos dedos de uma mão.

Não existem páginas oficiais, apenas blogues pessoais de fãs de Diana, muitas vezes desatualizados ou intocados há anos. Dois dos três documentários sobre a princesa transmitidos recentemente pela televisão britânica foram arrasados pela crítica e tiveram audiências que desiludiram. O fundo criado poucos dias após a morte para gerir os donativos recebidos no palácio de Kensington (“The Diana, Princess of Wales Memorial Fund”) fechou no final de 2012. O fundo angariou quase 139 milhões de libras, com o grosso do dinheiro a chegar nos últimos anos da década de 1990.

As bancas para turistas, em Londres, ainda vendem postais e uma ou outra recordação com a imagem da princesa. Mas não existe muito mais: uma fonte em memória dela, em Hyde Park, foi inaugurada em 2004 mas tem problemas frequentes de manutenção; um parque infantil perto do palácio de Kensington; um memorial algo sinistro e de gosto duvidoso plantado perto de um elevador nos armazéns Harrods. No museu de cera Madame Tussauds, a figura de Diana é ignorada pela maioria dos visitantes. No palácio de Kensington, antiga residência oficial da princesa, pode visitar-se desde fevereiro uma “exposição definitiva sobre moda e os vestidos de Diana”. No Palácio de Buckingham, por fim, um cantinho da Music Room exibe durante os meses deste verão alguns objetos de Diana, incluindo a mesa-secretária dela, os sapatinhos de ballet, uma máquina de escrever portátil e uma malinha onde ela guardava as suas cassetes preferidas (música: Diana Ross, Elton John, George Michael, Céline Dion, Verdi, Pavarotti, os Três Tenores). Os objetos, aparentemente, foram “escolhidos cuidadosamente pelos filhos William e Harry”.

Outro elemento explica este desinteresse por Diana. Depois do funeral, tanto Charles Spencer como Mohamed Al-Fayed gozavam de enorme popularidade. O conde Spencer, irmão mais novo de Diana, fez um discurso marcadamente antifamília real na Abadia de Westminster, durante as cerimónias fúnebres da irmã. Al-Fayed era pai de Dodi Al-Fayed, namorado de Diana que também morreu no desastre de Paris. No entanto, nos últimos anos a opinião pública virou-se contra eles.

As acusações lançadas por Al-Fayed contra a família real acabaram por cansar. Outrora aplaudido e respeitado, Al-Fayed passou a ser ridicularizado e olhado com desdém. Durante anos ele repetiu a teoria de um complô elaboradíssimo que teria sido engendrado pelo príncipe Filipe, marido da rainha. O desfecho trágico de Paris, segundo Al-Fayed, fora preparado pelos serviços secretos de Sua Majestade, por encomenda do marido da rainha, para impedir que Diana — a mãe do futuro rei de Inglaterra — pudesse casar-se com um muçulmano.

FOTO Anwar Hussein/Getty Images

FOTO Wally McNamee/CORBIS/Corbis via Getty Images

O milionário egípcio, dono do Hotel Ritz, em Paris, foi derrotado em sucessivos processos judiciais na Inglaterra, em França e nos tribunais de recurso europeus. Num relatório publicado em 2006, o antigo chefe da Scotland Yard, lorde Stevens, afastou categoricamente a teoria da conspiração. Em abril de 2008, por fim, um júri confirmou as conclusões do inquérito policial. Os jurados concluíram que Diana e Dodi morreram devido a “negligência grosseira” do motorista Henri Paul e dos paparazzi, agravada pelo facto de Paul tomar antidepressivos, ter uma taxa de álcool elevada no sangue e conduzir com excesso de velocidade. Além disso, nenhuma das vítimas mortais usara o cinto de segurança. Em 2010, Al-Fayed vendeu os armazéns de luxo Harrods, uma das joias da coroa entre os seus investimentos britânicos. Em 2013, vendeu igualmente o clube de futebol Fulham, em Londres. Al-Fayed, de 88 anos, reside atualmente na Suíça.

O aristocrata Spencer foi durante anos o guardião da memória da princesa. No final daquela semana única na história recente do Reino Unido — desde a morte de Diana nas primeiras horas de domingo (31 de agosto de 1997) até ao enterro no sábado seguinte (6 de setembro) —, toda a tristeza, a raiva e a angústia de uma nação foram condensadas num discurso brilhante, de 1200 palavras, proferido por lorde Spencer do púlpito da Abadia de Westminster. O conde tornou-se um herói nacional. Nas sondagens publicadas nos jornais, o sermão da Abadia de Westminster surgiu durante muito tempo no mesmo patamar dos grandes discursos do século XX, ao lado de oradores como Mandela, JFK, Roosevelt ou mesmo Churchill.

Spencer acusou os media de levar a irmã ao desespero e de a transformar na “pessoa mais perseguida dos tempos modernos”. Mas Spencer também disparou contra a família real, acusando-a várias vezes de não ter apoiado Diana em vida dela ou honrá-la devidamente após a morte. Criticou o facto de a rainha, aparentemente por insistência do príncipe Carlos, ter retirado o título de HRH (Sua Alteza Real) a Diana na sequência do divórcio dos príncipes de Gales. Acusou os Windsor de “cercear a humanidade [de Diana] com o colete de forças do dever e da tradição”.

Em breve, esta onda de simpatia por Charles Spencer começaria a mudar. Pouco tempo depois do discurso da abadia, de facto, o conde surgia nas primeiras páginas dos tabloides com manchetes como “Lord Lovecheat” [lorde traiçoeiro no amor] ou “Lord of the Flings” [lorde dos casos amorosos]. Em dezembro de 1997, poucos meses depois da morte de Diana, ele divorciava-se da primeira mulher, a ex-modelo Victoria Lockwood. Seguiram-se muitos outros casos. O conde Spencer, de 53 anos, vai atualmente no terceiro casamento, com um total de sete filhos.

Mas pior do que esta fama de “love rat” [engatatão] foi a acusação — alimentada pela máquina de comunicação do Palácio de Buckingham — de que Charles Spencer ganhara dinheiro à conta da exploração da memória de Diana. O conde criara uma verdadeira “Dianaland” no palácio de Althorp, poucos meses após o enterro da irmã numa ilhota no meio do Round Oval Lake da propriedade centenária da família Spencer. Uma coluna pequena, elegante, marca o local da sepultura. Os visitantes de Althorp, atraídos pela popularidade de Diana, podiam entrar no palácio, admirar o pequeno templo dedicado à princesa, passear perto do lago, comprar recordações na loja oficial e visitar “Diana: A Celebration”, uma exposição montada no exterior que incluía inúmeros objetos pessoais, brinquedos, livros escolares, cartas, filmes e fotografias antigas, roupa (incluindo o famoso vestido de noiva, desenhado por Emanuel em 1981) de Diana.

Essa mesma exposição fez várias digressões, muito lucrativas, pelos Estados Unidos. Mas aparentemente apenas uma percentagem ínfima das receitas desta “Dianaland” era transferida para o fundo caritativo “The Diana, Princess of Wales Memorial Fund”. A exposição foi encerrada no verão de 2014. Segundo a versão oficial, nos termos do testamento da princesa de Gales, os objetos pessoais teriam de ser devolvidos aos filhos quando o mais novo deles atingisse a idade de 30 anos (o príncipe Harry fez 30 anos em setembro de 2014). Foi mesmo para se cumprir a vontade de Diana? Ou será, antes, que os filhos acharam que chegara a hora de pôr fim à descarada exploração comercial da memória da mãe?

Em contraponto, a popularidade da rainha e dos membros mais próximos da família real recuperou. A monarquia modernizou a sua imagem com a ajuda dos conselheiros de comunicação. As sondagens, nos últimos anos, revelam que a maioria dos súbditos britânicos gostaria de ver o príncipe Carlos subir ao trono com Camilla — a grande rival de Diana — ao lado, como rainha. Isso seria simplesmente impensável no final da década de 1990. Apesar dos escândalos da última década do século passado, parece que os britânicos voltaram a olhar para a monarquia como um farol de estabilidade no meio da tormenta planetária.

foto Tim Graham/Getty Images

FOTO foto Tim Graham/Getty Images

A morte da princesa Diana, recorde-se, provocou uma das maiores crises da história da monarquia britânica. Nos primeiros dias de setembro de 1997, os portões do palácio de Kensington cobriram-se de flores (um milhão de buquês, segundo as estimativas) e de mensagens sentidas de uma população genuinamente destroçada com o desaparecimento brutal da “princesa do povo” — o epíteto populista usado por Tony Blair numa comunicação choramingas frente às câmaras de televisão. Enquanto isso, a rainha e o herdeiro da coroa — o príncipe Carlos, filho mais velho da rainha e ex-marido da princesa — permaneciam silenciosos e invisíveis, escondidos por trás dos muros do castelo de Balmoral, no norte da Escócia. “Onde Está a Nossa Rainha?”, lia-se numa manchete do tabloide “The Sun”. “Onde Está a Bandeira Dela a Meia Haste?”

O povo estava de luto, mas a sua rainha encontrava-se distante, desconectada do sentimento popular. A família real mantinha-se fiel ao que os ingleses chamam “stiff upper lip” [tradução literal: “lábio superior rígido”], uma expressão que significa manter a compostura, a reserva e a fleuma, mesmo perante as maiores adversidades. A rainha fez finalmente uma comunicação ao país na véspera do funeral, no final daquela semana. Sua Majestade não fazia um “direto” televisivo há mais de 38 anos. O texto incluiu várias frases — como “O que vos digo agora como vossa rainha e como avó, digo do coração” — que terão sido sugeridas por Alastair Campbell, o genial estratego e assessor (e manipulador) de imprensa de Blair.

Mas logo pareceu claro que a tragédia pessoal de uma família se transformara numa crise de relações públicas de proporções inimagináveis. Diana abalara as fundações da monarquia, expondo a frieza de uma família real incapaz de partilhar a dor com o povo. A indignação e a hostilidade populares eram visíveis. A família real tinha de mudar. “Depois da morte de Diana, havia um consenso [no Palácio de Buckingham] de que as coisas teriam de passar a ser feitas de outra forma. E isso fez-se de um modo muito britânico, sem necessidade de se falar muito sobre isso”, explicou a antiga assessora da rainha, Mary Francis, numa entrevista à BBC (Francis é atualmente administradora não-executiva do banco Barclays).

O Palácio de Buckingham fez um trabalho de relações públicas discreto mas eficaz, transformando a imagem de uma rainha que nas décadas anteriores sempre parecera mais dedicada e entusiasmada com os seus cães e cavalos do que com os seus próprios súbditos. A rainha não terá mudado muito, mas deu a impressão de que ia mudar. E isso é o que conta em relações públicas. A soberana visitou um pub e um templo hindu. Foi fotografada, em julho de 1998, num McDonald’s. Em 2002 abriu os jardins do palácio para um concerto de música pop. Os discursos do Dia de Natal passaram a ser preparados muito mais cuidadosamente, abordando preocupações sociais e temas multiculturais. Em 2012, a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos incluiu um “direto” com imagens da rainha a ‘saltar’ do helicóptero ao lado do fiel James Bond (Daniel Craig). A paródia, divertida, foi um dos pontos altos da noite. “A rainha reconheceu que deveriam aprender-se lições. E lentamente foram fazendo alterações após a morte [de Diana]. Não foi uma mudança radical. Foi uma evolução e não tanto uma revolução”, diz Jennie Bond, de 67 anos, antiga correspondente real da BBC.

O príncipe de Gales tinha pela frente uma tarefa bem mais complicada. Os cinco ou seis anos de guerra aberta entre Carlos e Diana tinham deixado marcas profundas. Em 1997, grande parte da população britânica olhava para o príncipe como um mau pai. E sobretudo como um mau marido. Ele era o homem que atraiçoara Santa Diana. Ele trocara a bela princesa por uma mulher 14 anos mais velha, Camilla Parker Bowles, uma mulher com a alcunha pouco gentil de “Rottweiler”. Mas tal como a rainha, também o príncipe de Gales reformulou por completo a imagem. O crédito costuma ser atribuído a Stephen Lamport — um antigo diplomata que foi chefe de gabinete do príncipe entre 1996 e 2002 — e ao guru das relações públicas Mark Bolland que trabalhava com ele.

foto Jeff Overs/BBC News & Current Affairs via Getty Images

foto Jon Jones/Sygma/Sygma via Getty Images

Carlos passou a falar informalmente com os correspondentes reais durante as viagens oficiais ao estrangeiro. Cultivou encontros com líderes carismáticos como Mandela ou rainhas da cultura popular como as Spice Girls. Numa viagem à África do Sul, ele foi fotografado a trocar graçolas com o filho Harry durante uma receção que incluía dançarinas africanas com o peito descoberto. O príncipe de Gales de antigamente — frio, distante e sem emoções —, estava definitivamente diferente. O passo seguinte foi montar uma operação que tornasse aceitável a relação dele com Camilla. Para Diana, recorde-se, Camilla era “a terceira pessoa” no casamento dela com Carlos. O primeiro teste foi uma notícia passada a um jornalista amigo segundo a qual Camilla teria sido apresentada — mais de um ano após a morte de Diana —, ao príncipe William. A novidade foi recebida com naturalidade e não causou qualquer rebuliço.

Seguiu-se a prova de fogo: a primeira vez em que Carlos e Camilla seriam vistos em público e fotografados lado a lado. A ocasião escolhida, em janeiro de 1999, foi a festa dos 50 anos de uma irmã de Camilla no Hotel Ritz, um dos mais chiques de Londres. Carlos entrou sozinho. Algumas horas depois ele saía da festa ao lado de Camilla. “Tudo aquilo foi coreografado ao milímetro com o objetivo de mostrar Camilla ao mundo”, diz o veterano Arthur Edwards, de 77 anos, ainda hoje fotógrafo real de “The Sun”. Estavam mais de 200 fotógrafos e jornalistas à espera do casal. A “Operação Ritz”, como lhe chamavam no gabinete do príncipe, foi um êxito. No ano seguinte, foi a vez do primeiro encontro do casal com a rainha. A reação do público tinha mudado. Carlos e Camilla casaram-se numa cerimónia civil na Câmara de Windsor, em abril de 2005.A monarquia britânica mudou. Deixou de ser vista como uma instituição extremamente rígida, remota e desinteressada e transformou-se numa monarquia bem mais calorosa. Mais próxima do povo. Uma monarquia com uma face mais humana. Essa parece ser, aliás, a herança mais importante deixada pela princesa Diana. “Ela [Diana] esteve por trás de uma grande parte da modernização da família real. Ela deu uma grande sacudidela na monarquia”, diz Penny Junor, de 67 anos, autora de vários livros e biografias sobre a família real. “Diana quis dar o exemplo. Ela estava determinada a tornar a monarquia menos distante. A forma como hoje se fazem as coisas foi muito influenciada por Diana”, diz.

“O senhor não é socialista?”

A noite em que a princesa Diana brincou com os suspensórios brancos do Presidente Mário Soares

acácio franco

Diana e Carlos estiveram em Portugal em fevereiro de 1987. A viagem, de quatro dias, retribuiu a visita que o Presidente Mário Soares fizera a Londres no ano anterior e coincidiu com a celebração dos 600 anos do casamento (em fevereiro de 1387) do rei português D. João I com Filipa de Lencastre, neta do rei Eduardo III de Inglaterra. “Em 1987, o palácio de Kensington [residência oficial dos príncipes de Gales] era o pano de fundo de um casamento moribundo. As paredes do palácio tinham testemunhado muitas zangas e ouvido palavras de raiva e irritação”, escreveu Patrick Jephson no livro de memórias “Shadows of a Princess” (2000). Jephson era, na altura, um recém-contratado estribeiro-mor de Diana. Mais tarde, trabalharia vários anos como secretário pessoal da princesa.

Pouco depois de entrar ao serviço de Diana, em 1987, Jephson rapidamente se apercebeu de que o casamento estava em queda livre. A principal preocupação dos funcionários que então trabalhavam para Carlos e Diana era manter as aparências e esconder a roupa suja bem longe dos olhares do público e da imprensa. Isso nem sempre era fácil, sobretudo durante as viagens ao estrangeiro, quando dezenas de jornalistas estrangeiros se juntavam ao corpo de correspondentes reais britânicos para analisar ao pormenor a saúde do matrimónio real.

Os príncipes de Gales ficaram duas noites no palácio de Queluz e outra num hotel do Porto. Aparentemente Diana ficou encantada com as instalações em Queluz e sobretudo com a cama centenária e romântica, com dossel e colcha de seda em cor de pêssego. “Uma cama que não deveria ser usada por uma pessoa só”, disse ela a um elemento do staff. Mas ela ficou irritada com o facto de a casa real, em Londres, ter informado os serviços do protocolo de Estado, em Lisboa, de que seriam necessários dois quartos de dormir de forma a “facilitar os preparativos matinais do criado do príncipe e da camareira da princesa”.

Os tabloides britânicos adoraram a história. Dedicaram muitas páginas ao facto de Carlos e Diana ocuparem oficialmente, pela primeira vez, quartos separados. Seria este o primeiro sinal público que confirmava os rumores sobre problemas no seio do casal? Durante a visita, no entanto, Diana parecia estar bem-disposta e divertida. “Em Portugal, ela estava sobretudo empenhada em ofuscar e irritar o príncipe Carlos”, diz a historiadora Sarah Bradford, de 79 anos, atual viscondessa Bangor e autora da biografia “Diana” (2006). “A princesa brincou e flirtou de forma ostensiva com o Presidente de Portugal”, diz ainda Bradford, que viveu muitos anos no nosso país e é autora de livros sobre Portugal e o vinho do Porto.

A visita ficou marcada pelo tempo frio e chuvoso e pelos pequenos percalços. No aeroporto de Lisboa, os chapéus de chuva e os autocarros substituíram as passadeiras vermelhas, tão ensopadas que se tornaram impraticáveis. O mau tempo obrigou a mudanças de trajeto automóvel por causa de vias obstruídas por árvores caídas. O jipe Range Rover que liderava a comitiva real avariou-se e teve de ser empurrado à mão para deixar passar os príncipes. Durante a visita ao Palácio Nacional de Sintra, para inauguração de uma lápide e alto-relevo com o busto de Dona Filipa, a cortina que a cobria não desceu, provocando a gargalhada geral.

O ponto alto foi o jantar de gala oferecido pelo Presidente da República, no Palácio da Ajuda, na primeira noite. Diana foi o centro das atenções, de tiara na cabeça — um presente da rainha Isabel II — e um vestido deslumbrante de veludo martelado azul-safira que deixava a descoberto os ombros e o pescoço da princesa (este vestido, desenhado por Bruce Oldfield, curiosamente, foi vendido posteriormente em dois leilões, em 1997 e em 2016).

— Está com frio?, perguntou-lhe Mário Soares.

— Não. Mas se estivesse, o senhor tiraria o casaco para me manter aquecida?, respondeu Diana.

— Teria imensa honra, disse-lhe Soares.

Quando já estavam sentados numa mesa central para 16 pessoas, iluminada à luz de velas, Diana reparou nos suspensórios brancos por baixo do casaco de smoking preto do Presidente. Tocou-lhes com os dedos, puxou-os e brincou com Soares, que na altura tinha 62 anos.

— O senhor é socialista, disse ela. Os suspensórios não deveriam ser vermelhos?

A conversa decorreu sempre através de intérprete e foi transcrita em pelo menos duas biografias da princesa de Gales. A ementa no Palácio da Ajuda incluía sopa de lagosta, perdiz e um doce conventual alentejano. No final houve fados por Nuno da Câmara Pereira e Luz Sá da Bandeira.

Na noite seguinte, durante um espetáculo de bailado na Fundação Gulbenkian, a princesa — de 25 anos, na altura — voltou a brincar com o português sexagenário.

— De que cor são hoje?, perguntou ela.

Mário Soares abriu o casaco, mostrando os suspensórios. Eram os mesmos. Ela voltou a puxá-los, sempre com o mesmo olhar de flirt traquinas.

Os correspondentes notaram que o príncipe se fazia transportar pelas ruas de Lisboa, Sintra, Queluz ou Porto com uma expressão “algo austera e macambúzia”. “A visita de Carlos e Diana a Portugal foi o meu primeiro encontro com a transição da fase ‘Para todo o sempre’ para a fase ‘Tirem-me daqui’”, escreveu uma vez Alan Hamilton, um veterano correspondente real do diário “The Times” (Hamilton morreu em 2013). “Ela passara o jantar [na Ajuda] a brincar com os suspensórios do Presidente Soares. Na manhã seguinte, eles visitaram o castelo de São Jorge, em Lisboa. A certa altura, ele [príncipe Carlos] virou-se para mim e para o resto dos correspondentes reais e perguntou, de forma algo patética: ‘Algum de vós sabe o que é suposto eu estar a fazer aqui?’ A princesa de Gales adorava brincar com a imprensa generalista que acompanhava a vida pública dela. O príncipe de Gales era diferente. Ao pé dele, o príncipe da Dinamarca parecia quase um Action Man”.

Ainda segundo Bradford, a atitude brincalhona de Diana, em público, era a forma de ela gozar com Carlos. “Essa era uma das poucas armas que lhe restavam, algo que ela podia fazer sem dar azo a um ataque explosivo de cólera”, diz a autora. Patrick Jephson concorda: “Entre os vários sentimentos que o príncipe despertava nela, alguns deles ainda calorosos e carinhosos, incluía-se também o medo. Ela fazia tudo para evitar provocar desnecessariamente o príncipe. Quando ela sentia que estava a ser vítima da ira do príncipe, nos primeiros tempos — antes de desenvolver a rebeldia e a indignação que a caracterizariam mais tarde —, muitas vezes via um olhar de tremor e de agitação na cara dela, como se ela voltasse a ser uma menina em apuros apanhada pelos mais crescidos”.

A visita dos príncipes à mais antiga nação aliada passou para a história como a primeira vez em que se soube que eles dormiam em quartos separados. Esta revelação alimentaria a ânsia dos jornais britânicos, nos cinco anos seguintes, por qualquer sinal que deixasse transparecer o mínimo problema matrimonial no casal. Esses sinais tornaram-se ainda mais óbvios quando a princesa começou a partilhar as suas frustrações com os correspondentes reais de tabloides como o “Daily Mail” ou o “Daily Star”.

Tanto Carlos como Diana revelaram, na década de 1990, que na altura em que visitaram Portugal (fevereiro de 1987) já estavam envolvidos com outras pessoas. Durante uma entrevista televisiva concedida ao biógrafo Jonathan Dimbleby, o príncipe Carlos confessou que retomara a relação com a ex-namorada Camilla Parker Bowles em 1986, quando sentiu que “o casamento [com Diana] se quebrara de forma irrevogável”.

Diana, por seu lado, iniciara igualmente em 1986 relações extramatrimoniais com o guarda-costas Barry Mannakee e depois com James Hewitt, um capitão do exército britânico. Em conversas com amigas, citadas anos mais tarde em biografias da princesa, Diana confirmou que a viagem a Portugal fora um ponto de viragem. Nas transcrições completas das conversas e entrevistas que Diana manteve em 1992 e 1993 com Andrew Morton — um jornalista freelance e antigo correspondente real do “Daily Star” —, ela faz referências à estada no nosso país: “Portugal [em 1987] foi a última vez que estivemos juntos como marido e mulher. Ele [Carlos] ressonava muito. Os roncos ouviam-se para lá de duas portas. Eu acordava quatro vezes por noite e ele chateava-se e começou a ir dormir para o outro quarto. E depois isso tornou-se um hábito. A ‘loja’ fechou muito depressa depois de Portugal. Foi o fim. Camilla estava de volta”.

Morton publicou a primeira edição de “Diana: Her True Story” (“A verdadeira história de Diana contada por ela própria”, na versão em português) em 1992. O best-seller mundial mudou radicalmente a vida dela, pelo escândalo que provocou e pela consequente separação dos príncipes de Gales. O divórcio foi oficializado no verão de 1996.

Summer of ’97

FOTO Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images

No verão de 1997, o Reino Unido tinha acabado de eleger um novo primeiro-ministro, o trabalhista Tony Blair. Katrina and the Waves vencera a Eurovisão (a canção da portuguesa Célia Lawson ficou em último, com zero pontos), mas o grande hit do verão foi ‘I’ll Be Missing You’, de Puff Daddy & Faith Evans. Em julho, o Reino Unido devolvera Hong Kong à China. Nos Estados Unidos, Bill Clinton gozava o segundo mandato como Presidente. O Borússia Dortmund, do português Paulo Sousa, era campeão da Europa. Em Portugal, a RTP transmitia a telenovela “Filhos do Vento”. Jorge Sampaio era o Presidente e António Guterres o primeiro-ministro. Cristiano Ronaldo tinha 12 anos e acabara de se mudar para a academia do Sporting, em Lisboa.

Naquele verão de 97, igualmente, a princesa Diana era uma megacelebridade planetária. O alvo preferido das objetivas dos fotógrafos. A lista de ex-amantes era extensa — incluía o capitão James Hewitt, o jogador de râguebi Will Carling, o cantor Bryan Adams, o herdeiro rico James Gilbey, o cirurgião paquistanês Hasnat Khan, entre outros —, mas ninguém estava à espera de ouvir o nome do playboy muçulmano Dodi Al-Fayed. A notícia do namoro de Diana com o filho do polémico multimilionário egípcio Mohamed Al-Fayed caiu, por isso, como uma bomba. Os paparazzi não tinham mãos a medir.

“Uma história dessa dimensão multiplicava as vendas dos tabloides. E as fotografias exclusivas poderiam valer milhões”, explica o australiano Darryn Lyons, na altura conhecido como “Mr. Paparazzi”. “A princesa Diana adorava fazer a corte à imprensa. Ela encorajava muito o contacto connosco. Foi a primeira grande celebridade dos tempos modernos: uma princesa pop star, uma superestrela, glamour girl, estrela de cinema. Tudo isto. Ela era um fenómeno em termos de atenção dos media”.

As primeiras fotos do par de namorados, abraçados no iate “Jonikal”, foram publicadas no início de agosto. Diana estivera nesse mesmo barco de luxo com os dois filhos, em julho, a convite de Mohamed Al-Fayed. Mas nessa altura ninguém desconfiava de uma ligação dela com Dodi. Duas semanas mais tarde, as fotografias de Diana e Dodi em Nice e depois em Saint-Tropez deram a volta ao mundo. O assédio dos mirones e dos fotógrafos na costa do Sul de França tornou-se insuportável. O casal alterou os planos: no dia 30 de agosto, Diana e Dodi mudaram-se para o Hotel Ritz, em Paris, propriedade do pai Mohamed. Depois do jantar na suite imperial, foi dali que partiram, sentados num Mercedes S280 que iniciou uma fuga frenética dos paparazzi que os perseguiam — uma fuga que terminou 23 minutos depois da meia-noite quando o carro se enfaixou no terceiro pilar do túnel da Ponte de l’Alma. A BBC anunciou a morte de Diana às 4h44 do último dia de agosto de 1997 e logo de seguida tocou ‘God Save the Queen’.