Tribunal da Alemanha abandona caso contra antigo enfermeiro de Auschwitz

Os procuradores alemães responsáveis pela acusação a um antigo enfermeiro das SS recomendaram esta sexta-feira a anulação do caso perante o estado avançado de demência de Hubert Zafke, atualmente com 96 anos. Em 1944, entre agosto e setembro, Zafke trabalhou no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polónia ocupada, sendo acusado de assistir no massacre de 3681 pessoas — houve mais de um milhão, na sua maioria judeus europeus, a serem executadas naquele campo até à sua libertação pelas forças soviéticas no ano seguinte.

O julgamento de Zafke na cidade de Neubrandenburg, que começou em janeiro de 2016, foi adiado três vezes por causa do seu estado de saúde. Avaliações médicas em março e em julho deste ano tinham determinado que não estava "em condições de enfrentar julgamento", com a sua equipa de defesa a explicar que, para além da demência, o alemão sofre de hipertensão arterial e pensamentos suicidas.

Esta manhã, um porta-voz da procuradoria regional explicou à AFP: "A sua demência atingiu um ponto tão severo que o réu já não é capaz, nem dentro nem fora do tribunal, de avaliar os seus interesses de forma razoável ou de seguir ou prestar testemunhos coerentes." Perante essa conclusão das equipas médicas que analisaram Zafke, a procuradoria decidiu submeter uma moção oficial para que o caso seja anulado, que foi aceite pelo advogado de defesa dos dois queixosos, filhos de uma mulher que foi executada em Auschwitz.

Os procedimentos jurídicos contra Zafke já tinham sido suspensos em outubro após queixas de que os juízes a cargo do processo estavam a ser tendenciosos. Anteriormente, o Comité Internacional de Auschwitz, que representa os sobreviventes do Holocausto, já tinha criticado a gestão do processo pelas autoridades alemãs, dizendo que o tribunal estava entalado "entre a ignorância descuidada e o completo desinteresse" em concluir o processo.

Quando começou a ser julgado, o enfermeiro alemão rejeitou todas as acusações, dizendo que a sua função no campo era tratar soldados e membros da SS feridos em combate. Um tribunal polaco condenou-o a quatro anos de prisão depois da II Guerra Mundial; após cumprir a pena, foi libertado em 1951. Apesar disso, quando em 2014 os procuradores alemães começaram a investigar o seu papel, Zafke negou algum dia ter trabalhado em Auschwitz. Só mais tarde reconheceria a sua presença no campo, garantindo contudo que só soube das câmaras de gás e dos crematórios do campo da morte depois da guerra.

Foi durante o período em que Zafke, filho de um agricultor que se juntou às SS aos 19 anos, trabalhou em Auschwitz que Anne Frank chegou ao campo; a adolescente de origem judaica, eternizada nos famosos diários que escreveu até ser capturada pelos nazis, acabaria por ser executada num outro campo de concentração, de Bergen-Belsen, pouco antes de este ter sido libertado pelas forças britânicas em 1945.