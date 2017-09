Supremo Tribunal anula resultado das eleições no Quénia devido a irregularidades

O Supremo Tribunal do Quénia anulou a reeleição do Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, devido a alegadas irregularidades no voto. Foram convocadas novas eleições para daqui a dois meses.

“A declaração [de vitória por parte de Uhuru Kenyatta] é nula e inválida”, declarou o juiz David Maraga, presidente do Supremo Tribunal do Quénia, alegando que a eleição presidencial, relalizada a 8 de agosto, “não foi conduzida de acordo com a Constituição”.

A decisão de anular as eleições foi aprovada por quatro dos sete juízes responsáveis por avaliar o caso (dois votaram contra e outro terá estado ausente por motivo de doença), na sequência de um pedido feito pelo candidato da oposição e filho do primeiro vice-presidente do Quénia, Raila Odinga, que alegou que os resultados de cerca de cinco milhões de votos eletrónicos foram pirateados e manipulados de modo a favorecer Uhuru Kenyatta, que venceu com 54% dos votos e preparava-se para assumir o seu segundo mandato.

A comissão nacional responsável por monitorizar as eleições admitiu que houve uma tentativa de interferência, mas que esta não terá sido consumada. Já os observadores internacionais declararam não ter registado qualquer interferência. As preocupações em torno dos resultados adensaram-se depois de o funcionário responsável por supervisionar o sistema de votação eletrónica ter sido encontrado torturado e morto dias antes do sufrágio.

Raila Odinga, que ficou em segundo lugar na eleição de 11 de agosto com 44,74%, congratulou-se pela decisão do Supremo Tribunal queniano. “É um dia histórico para o povo do Quénia e, por conseguinte, para o povo de África. Pela primeira vez na história da democratização africana, um tribunal anulou a eleição irregular de um presidente”. Já os advogados de Uhuru Kenyatta classificaram a anulação como uma “decisão claramente política” e afirmaram que vão lidar com as consequências.

O anúncio da vitória de Uhuru Kenyatta desencadeara fortes protestos e motins em bairros sociais de Naironi e também no oeste do país, onde a oposição tem uma presença mais forte. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou “graves violações dos Direitos Humanos, incluindo assassínios e espancamentos pela polícia em manifestações e operações de busca em casas do oeste do Quénia”. Organizações não-governamentais e grupos de defesa dos Direitos Humanos acusaram a polícia de ser responsável pela morte de pelo menos 24 pessoas durante os protestos. Outras fontes, como a agências de notícias AFP, falaram, na altura, em pelo menos 21 mortos, “quase todos pela polícia”. Já o Governo queniano declarou que foram mortas 16 pessoas.