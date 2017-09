Queda de edifício em Bombaim: número de mortos sobe para 33

Pelo menos 33 pessoas morreram na quinta-feira na sequência da derrocada de um edifício residencial em Bombaim, na Índia, segundo o mais recento balanço oficial. Entre as vítimas mortais, estão 22 homens, oito mulheres e três crianças.

O edifício, de quatro andares, desabou na quinta-feira pelas 8h40 locais (4h10 em Lisboa). As autoridades admitiram não saber exatamente quantas pessoas habitavam o prédio em causa nem quantas se encontrariam, no momento da derrocada, nas lojas dos pisos térreos, a trabalhar. No total, foram já resgatadas 46 pessoas. Teme-se que muitas outras se encontrem ainda debaixo dos escombros. Segundo o “India Express”, pelo menos seis bombeiros e um elemento da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, na sigla em inglês) ficaram feridos durante as operações de salvamento.

Com mais de 100 anos, o edifício foi considerado “inseguro para viver” em 2011, e era suposto ter sido demolido, no âmbito de um projeto de reabilitação que tem vindo a transformar a área de Bhendi Bazaar, mas muitas pessoas continuaram a viver ali, escreve a Reuters.

Os moradores alegam que não lhes foi dada informação suficiente a respeito de eventuais habitações temporárias. Mas a entidade que regula a habitação no país garante que isso não é verdade e, num comunicado divulgado na quinta-feira, afirma ter providenciado, em 2014, um abrigo temporário para sete famílias que viviam no prédio. As restantes ter-se-ão recusado a sair, refere a nota.

O ministro-chefe do estado de Maharashtra, Devendra Fadnavis, ordenou já a abertura de um inquérito para apurar as causas do incidente. Há outros edífícios nas mesmas condições na cidade. No mês passado, aliás, o colapso de um prédio no subúrbio de Ghatkopar resultou na morte de 17 pessoas.

Após a derrocada de quinta-feira, os residentes dos prédios em volta foram aconselhados a deixar as suas casas. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou o “triste acontecimento” e expressou as suas condolências “aos familiares daqueles que perderam a vida”, numa publicação partilhada no Twitter.