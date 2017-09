Moscovo promete “resposta firme” ao encerramento do consulado nos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, prometeu esta sexta-feira uma “resposta firme” face à decisão dos EUA de encerrar o consulado russo em São Francisco, Califórnia, bem como duas representações diplomáticas, em Washington e em Nova Iorque.

“Teremos uma resposta firme para as coisas que surgem do nada para nos prejudicar e são impulsionadas unicamente pelo desejo de danificar as nossas relações com os Estados Unidos”, afirmou Sergey Lavrov, num encontro com estudantes de diplomacia em Moscovo, citado pela Associated Press. Numa ocasião anterior, o ministro tinha dito “lamentar a escalada de tensão iniciada pelos EUA”.

Na quinta-feira, os EUA deram 48 horas a Moscovo para encerrar o seu consulado em São Francisco, bem como duas representações diplomáticas, em Washington e em Nova Iorque, em resposta à decisão da Rússia, no final de julho, de expulsar 755 membros da diplomacia dos EUA, por causa das sanções que lhe foram impostas pelo Congresso norte-americano.

Em comunicado publicado no site do Departamento de Estado, o Governo norte-americano afirma que a decisão da Rússia de expulsar diplomatas do seu território veio prejudicar as relações entre os dois países. Notando que o despedimento destes funcionários por parte de Moscovo tinha como objetivo colocar em “paridade” as presenças diplomáticas dos dois países, o Governo norte-americano diz esperar que, “tendo avançado em direção à paridade desejada pela Federação Russa, possam evitar novas ações de retaliação de ambos os lados”.

O comunicado refere ainda que os dois países “mantêm agora três consulados no território um do outro, embora continue a haver disparidade no que toca ao número de diplomatas e representações diplomáticas”.

Além de Sergey Lavrov, também o recém-nomeado embaixador russo nos EUA, Anatoli Antonov reagiu à notícia do ultimato anunciado pelos EUA, apelando à “calma”. “É necessário agir calmamente e de modo profissionarl”, afirmou, citado pelo “The New York Times”.