Furacão Harvey. Trump vai pedir ajuda de €4,9 mil milhões ao Congresso

A Casa Branca está a preparar um pacote inicial de ajuda de 5,9 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros), na sequência da passagem do furacão Harvey pelo sul dos Estados Unidos. A proposta do Presidente Donald Trump deverá ser votada no Congresso na próxima semana, avançou uma fonte da administração norte-americana sob anonimato à Associated Press (AP).

Este plano inicial de apoio às comunidades mais afetadas pelo poderoso furacão promete representar apenas uma fração do valor total de fundos para a recuperação pós-Harvey que poderá ultrapassar os mais de 100 mil milhões de dólares (83,9 mil milhões de euros) de assistência financeira que foi fornecida às vítimas do furacão Katrina em 2005. A mesma fonte disse à AP que esta proposta inicial vai ser submetida esta sexta-feira ao dia ao Congresso dos Estados Unidos, antecipando-se que a votação nas duas câmaras deverá se realize na próxima semana.

A liderança republicana da Câmara dos Representantes já assinalou que pretende agir rapidamente para garantir o apoio pós-Harvey. Tranches de montantes mais elevados deverão ser necessárias, mas o pacote inicial — que visa abastecer os cofres da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) até ao próximo dia 30 de setembro — não deverá enfrentar obstáculos.

A FEMA tem vindo a gastar, a um ritmo rápido, as reservas disponíveis para resposta a desastres, avaliadas em apenas 2,1 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros), desde que o Harvey atingiu o estado do Texas há uma semana. O montante inicial de assistência vai figurar como uma espécie de adiantamento para os esforços de recuperação mais imediatos, devendo ser seguido por pacotes de ajuda mais ‘reforçados’, afirmou o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca Tom Bossert. A avaliação total da amplitude dos prejuízos e das necessidades ainda vai demorar semanas ou até meses a estar concluída.

Em agosto de 2005, quando o furacão Katrina se tornou no maior desastre natural a abalar os Estados Unidos à data — provocando 1.800 mortos em Nova Orleães, no estado de Louisiana, sobretudo por causa de uma subida brutal do nível das águas do mar e da consequente rutura de diques — os custos de recuperação ascenderam aos 110 mil milhões de dólares (92,3 mil milhões de euros). Sete anos depois, a tempestade Sandy levou o Congresso a aprovar um pacote de ajuda federal de 54 mil milhões de dólares (45,3 mil milhões de euros).

Desde que chegou à cidade de Corpus Christi como furacão de categoria 4 numa escala de 5 na passada sexta-feira — convertendo-se depois numa tempestade tropical e, esta quarta-feira, numa depressão – o Harvey já provocou direta ou indiretamente 33 mortos, segundo o mais recente balanço oficial. Segundo Mike Pence, vice-presidente dos EUA que visitou na quinta-feira o Texas, pelo menos 311 mil residentes das áreas mais afetadas já pediram apoio federal. Em Houston, uma cidade com 2,3 milhões de habitantes, a quarta mais populosa dos EUA, o Harvey causou inundações sem precedentes na história dos Estados Unidos e enormes prejuízos.

Este é o primeiro desastre natural que Trump enfrenta enquanto Presidente dos Estados Unidos. Este sábado, depois de uma visita a Corpus Christi e a Austin que foi alvo de várias críticas, Trump vai regressar ao Texas para visitar as zonas mais afetadas pelas cheias provocadas pelo Harvey, informou a Casa Branca.