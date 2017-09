EUA sobre o líder do Daesh: “Estamos à procura dele todos os dias. Não cremos que esteja morto”

Um general norte-americano de topo defende que, ao contrário do que foi avançado nos últimos meses, o líder do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) provavelmente ainda está vivo, escondido numa zona da fronteira entre o Iraque e a Síria. Depois de, na quinta-feira, o primeiro-ministro iraquiano ter anunciado a reconquista da cidade de Tal Afar, o tenente-general Stephen Townsend disse aos jornalistas que as forças dos EUA continuam à procura de Abu Bakr al-Baghdadi.

"Estamos à procura dele todos os dias. Não cremos que esteja morto", declarou o comandante da coligação de combate ao Daesh no Iraque e na Síria. Embora tenha admitido que "não há pistas" sobre o paradeiro exato do eluviso líder radical, Townsend explicou que a coligação tem fortes suspeitas de que fugiu para uma região da fronteira entre os dois países perante as derrotas do Daesh nos seus derradeiros bastiões, Raqqa, Mossul e Tal Afar. "A última posição do ISIS [Estado Islâmico do Iraque e da Síria] será a meio do Eufrates num vale daquele rio", declarou o general, antes de sugerir: "Quando o encontrarmos, acho que primeiro vamos tentar matá-lo, provavelmente não vale a pena tentar capturá-lo."

Apesar de o governo federal dos EUA estar a oferecer 25 milhões de dólares por informações que levem à captura de Baghdadi, o iraquiano tem conseguido evitar ser capturado ao longo de mais de seis anos. Em meados de junho, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, que tem monitorizado a guerra na Síria a partir de Londres, disse que fontes na província de Deir Ezzor lhe garantiram que Baghdadi estava morto. Na mesma altura, a Rússia, que está a apoiar o Presidente Bashar al-Assad, sugeriu que ele poderia ter morrido em maio, num ataque aéreo conduzido pelas suas forças em Raqqa.

Há um mês, membros das milícias curdas que estão a combater ao lado das forças iraquianas tinham garantido que Baghdadi ainda está vivo, isto depois de os EUA se terem recusado a confirmar a morte do radical. Ontem, Townsend voltou a sublinhar: "Ainda não vi provas convicentes, informações das secretas, de fonte aberta ou quaisquer outros rumores sobre ele estar morto e existem indicadores nos canais dos serviços de informação de que ele está vivo", contrapôs na quinta-feira Townsend. A garantia foi dada pouco depois de Hayder al-Abadi, chefe do governo iraquiano, ter anunciado que a cidade de Tal Afar, no norte, já foi libertada do jugo do Daesh a par da maioria da província de Nínive, apesar de continuarem em curso batalhas na pequena cidade de al-Ayadiya.

Tal Afar tinha-se tornado o principal alvo da coligação liderada pelos EUA após a captura da cidade de Mossul, onde Baghdadi declarou a instalação de um califado no Iraque e na Síria em junho de 2014. A derrota do grupo na capital da província de Nínive seguiu-se à perda de Raqqa, o último bastião do Daesh na Síria. Contudo, o grupo radical continua a controlar áreas dos dois lados da fronteira sírio-iraquiana, incluindo Hawija, uma cidade a meio caminho entre Mossul e Bagdade que deverá ser o próximo alvo da coligação. Na quinta-feira, o Exército iraquiano largou milhões de panfletos sobre Hawija a avisar a população de que deve preparar-se para uma ofensiva aérea. Neles, os residentes são aconselhados a manterem-se afastados da sede do Daesh, a abandonarem quaisquer armas e a entregarem-se às forças iraquianas para não serem mortos.