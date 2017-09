Dezenas de corpos de mulheres e crianças Rohingya dão à costa no Bangladesh

Pelo menos 38 corpos de crianças e mulheres de etnia Rohingya deram à costa no Bangladesh entre esta quinta e sexta-feira, fazendo aumentar as suspeitas de que o Exército de Myanmar está a cometer atrocidades contra a minoria muçulmana do outro lado da fronteira, no estado Rakhine. Esta quinta-feira, o chefe da guarda fronteiriça do Bangladesh, Ariful Islam, tinha avançado inicialmente que os corpos de 11 crianças e de nove mulheres foram recuperados nas margens do rio Naf, mas esta sexta-feira o número foi atualizado para quase 40. Aos jornalistas, Islam também tinha referido na quinta-feira a recuperação de outros quatro cadáveres, de duas mulheres e de duas crianças, que, garantiu, morreram após as forças de segurança de Myanmar terem disparado contra o barco em que seguiam.

O anúncio surge no final da semana mais violenta já registada no conflito de várias décadas, em que quase 400 pessoas foram mortas em Rakhine, no norte de Myanmar, pelas forças de segurança no rescaldo de um ataque a um posto militar por um grupo de insurgência Rohingya. Segundo estimativas da ONU, cerca de 38 mil muçulmanos daquela etnia já tentaram atravessar a fronteira para o Bangladesh desde o início da mais recente ofensiva. Continua a ser impossível fazer um balanço de vítimas e saber o que se está a passar em Rakhine porque o Exército e o governo de Aung San Suu Kyi, a Nobel da Paz que governa Myanmar nas sombras desde 2016, continuam a impedir o acesso de jornalistas e de organizações não-governamentais à região.

A última vaga de refugiados surge perante acusações de violência étnica cometida tanto pelas forças de segurança de Myanmar como por grupos de vigilantes budistas, que segundo a organização não-governamental Arakan Project, presente nas proximidades de Rakhine, mataram 130 Rohingya numa só aldeia no domingo. "Foi-nos dito que o Exército cercou a aldeia [de Chut Pyin] e atacou as pessoas quando elas começaram a fugir", explica Chris Lewa, diretora do Arakan Project. "Segundo informações recolhidas no terreno, pelo menos 130 pessoas foram mortas, a maioria delas abatidas a tiro. O número foi calculado a partir de uma lista de pessoas que foram enterradas ali."

Com ativistas e jornalistas impedidos de aceder a Rakhine, é difícil confirmar este e outros balanços. O "The Guardian" noticia hoje que recebeu um vídeo onde se veem aldeias incendiadas e Rohingya com aparentes feridas de bala. Até ao final da manhã desta sexta-feira, o jornal britânico continuava sem conseguir contactar o porta-voz do governo de Myanmar para pedir esclarecimentos. As autoridades do país mantêm a versão de que os Rohingya é que estão a pegar fogo às suas próprias casas, garantindo que as forças armadas estão em Rakhine para proteger a população civil de "extremistas terroristas".

Lewa, pelo contrário, garante que as forças de segurança "têm estado a queimar aldeia atrás de aldeia" de forma "sistemática", ainda que assuma que alguns incendiários da etnia pegaram fogo à aldeia budista de Pyu Ma. No final do ano passado, pela primeira vez após décadas de perseguição e repressão pelo Estado de Myanmar e pela maioria budista do país, alguns muçulmanos Rohingya começaram a armar-se e a executar ataques contra postos do Exército em Rakhine, com o International Crisis Group a avisar na altura que, sem políticas de integração da minoria na sociedade com iguais direitos aos dos budistas, o conflito só vai piorar. “Para remover a principal raiz da violência – o desespero dos Rohingya –, o Governo tem de reverter a discriminação de longa data da minoria muçulmana, moderar as suas táticas militares e estender a mão aos aliados muçulmanos de Myanmar”, sublinhou o think tank.

Esta semana, depois de o governo de Suu Kyi ter sugerido que há grupos humanitários a "ajudar os terroristas" em Rakhine, vários embaixadores das Nações Unidas criticaram as recentes ações do Exército Arakan de Salvação dos Rohingya (ARSA) mas também as autoridades de Myanmar pelo seu papel no conflito. "Enquanto as forças de segurança birmanesas tomam ações para prevenir mais violência, têm a responsabilidade de aderir à lei humanitária internacional, que passa por não atacar civis inocentes nem funcionários humanitários", sublinhou a embaixadora dos EUA, Nikki Haley.

Na terça-feira, a Human Rights Watch tinha avançado que imagens de satélite mostram pelo menos dez áreas ardidas em Rakhine, a região que faz fronteira com o Bangladesh. Desse lado, colunas de fumo foram avistadas nos últimos dias numa floresta de Myanmar, com fontes da ONU a garantirem que, desde então, cerca de 20 mil Rohingya estão presos em terra de ninguém entre os dois países. Esta quinta-feira, o Exército disse que 370 "terroristas", 13 agentes das forças de segurança, dois funcionários do governo e 14 civis morreram nos confrontos da última semana.