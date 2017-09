Administração Trump atribui primeiros fundos para construção de protótipos do muro na fronteira com o México

A administração Trump escolheu quatro empresas para apresentarem os primeiros protótipos do muro que o Presidente norte-americano quer erguer na fronteira com o México, cada um deles com nove metros de comprimento e nove de altura, avaliados num total de dois milhões de dólares (1,68 milhões de euros), informou na quinta-feira a agência Alfandegária e de Proteção das Fronteiras (CBP, na sigla inglesa).

"Os protótipos vão ajudar-nos a refinar os padrões de design" do eventual muro que Donald Trump prometeu construir ao longo da fronteira partilhada com o México durante a campanha eleitoral, avançou Ronald Vitiello, vice-comissário da CBP. "Os testes" que vão decorrer durante dois meses assim que os protótipos estiverem concluídos "vão servir para analisar coisas como a estética, quão penetráveis são, quão resistentes são a tentativas de adulteração e a escala [do futuro muro]", acrescentou.

As empresas em questão — a Caddell Construction do Alabama, a Fisher Industries do Arizona, a Texas Sterling Construction e a WG Yates & Sons Construction do Mississipi — deverão receber ordens nas próximas semanas para começarem a construir os protótipos, que terão de estar concluídos no espaço de 30 dias. Houve mais de 200 companhias a apresentar propostas para a construção do muro desde que Trump promulgou um decreto para avançar com a controversa barreira, cujo custo total poderá ascender aos 20 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros).

Aos jornalistas, Vitiello disse ainda que não sabe se qualquer das quatro empresas escolhidas tem experiência prévia na construção deste tipo de infraestruturas. Na próxima semana, a administração deverá anunciar outros quatro contratos com novas empresas para apresentarem protótipos de muro feitos de outros materiais que não cimento. Trump continua a garantir que será o México a pagá-lo, sob forte oposição do governo do vizinho a sul; na semana passada, contudo, o Presidente deixou no ar a ameaça de deixar o governo federal encerrar se isso for necessário para obter fundos federais para o muro, o que significa que serão os contribuintes norte-americanos a pagar a fatura.