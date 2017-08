“O senhor não é socialista?”

Diana e Carlos estiveram em Portugal em fevereiro de 1987. A viagem, de quatro dias, retribuiu a visita que o Presidente Mário Soares fizera a Londres no ano anterior e coincidiu com a celebração dos 600 anos do casamento (em fevereiro de 1387) do rei português D. João I com Filipa de Lencastre, neta do rei Eduardo III de Inglaterra. “Em 1987, o palácio de Kensington [residência oficial dos príncipes de Gales] era o pano de fundo de um casamento moribundo. As paredes do palácio tinham testemunhado muitas zangas e ouvido palavras de raiva e irritação”, escreveu Patrick Jephson no livro de memórias “Shadows of a Princess” (2000). Jephson era, na altura, um recém-contratado estribeiro-mor de Diana. Mais tarde, trabalharia vários anos como secretário pessoal da princesa.

Pouco depois de entrar ao serviço de Diana, em 1987, Jephson rapidamente se apercebeu de que o casamento estava em queda livre. A principal preocupação dos funcionários que então trabalhavam para Carlos e Diana era manter as aparências e esconder a roupa suja bem longe dos olhares do público e da imprensa. Isso nem sempre era fácil, sobretudo durante as viagens ao estrangeiro, quando dezenas de jornalistas estrangeiros se juntavam ao corpo de correspondentes reais britânicos para analisar ao pormenor a saúde do matrimónio real.

Os príncipes de Gales ficaram duas noites no palácio de Queluz e outra num hotel do Porto. Aparentemente Diana ficou encantada com as instalações em Queluz e sobretudo com a cama centenária e romântica, com dossel e colcha de seda em cor de pêssego. “Uma cama que não deveria ser usada por uma pessoa só”, disse ela a um elemento do staff. Mas ela ficou irritada com o facto de a casa real, em Londres, ter informado os serviços do protocolo de Estado, em Lisboa, de que seriam necessários dois quartos de dormir de forma a “facilitar os preparativos matinais do criado do príncipe e da camareira da princesa”.

Os tabloides britânicos adoraram a história. Dedicaram muitas páginas ao facto de Carlos e Diana ocuparem oficialmente, pela primeira vez, quartos separados. Seria este o primeiro sinal público que confirmava os rumores sobre problemas no seio do casal? Durante a visita, no entanto, Diana parecia estar bem-disposta e divertida. “Em Portugal, ela estava sobretudo empenhada em ofuscar e irritar o príncipe Carlos”, diz a historiadora Sarah Bradford, de 79 anos, atual viscondessa Bangor e autora da biografia “Diana” (2006). “A princesa brincou e flirtou de forma ostensiva com o Presidente de Portugal”, diz ainda Bradford, que viveu muitos anos no nosso país e é autora de livros sobre Portugal e o vinho do Porto.

A visita ficou marcada pelo tempo frio e chuvoso e pelos pequenos percalços. No aeroporto de Lisboa, os chapéus de chuva e os autocarros substituíram as passadeiras vermelhas, tão ensopadas que se tornaram impraticáveis. O mau tempo obrigou a mudanças de trajeto automóvel por causa de vias obstruídas por árvores caídas. O jipe Range Rover que liderava a comitiva real avariou-se e teve de ser empurrado à mão para deixar passar os príncipes. Durante a visita ao Palácio Nacional de Sintra, para inauguração de uma lápide e alto-relevo com o busto de Dona Filipa, a cortina que a cobria não desceu, provocando a gargalhada geral.

O ponto alto foi o jantar de gala oferecido pelo Presidente da República, no Palácio da Ajuda, na primeira noite. Diana foi o centro das atenções, de tiara na cabeça — um presente da rainha Isabel II — e um vestido deslumbrante de veludo martelado azul-safira que deixava a descoberto os ombros e o pescoço da princesa (este vestido, desenhado por Bruce Oldfield, curiosamente, foi vendido posteriormente em dois leilões, em 1997 e em 2016).

— Está com frio?, perguntou-lhe Mário Soares.

— Não. Mas se estivesse, o senhor tiraria o casaco para me manter aquecida?, respondeu Diana.

— Teria imensa honra, disse-lhe Soares.

Quando já estavam sentados numa mesa central para 16 pessoas, iluminada à luz de velas, Diana reparou nos suspensórios brancos por baixo do casaco de smoking preto do Presidente. Tocou-lhes com os dedos, puxou-os e brincou com Soares, que na altura tinha 62 anos.

— O senhor é socialista, disse ela. Os suspensórios não deveriam ser vermelhos?

A conversa decorreu sempre através de intérprete e foi transcrita em pelo menos duas biografias da princesa de Gales. A ementa no Palácio da Ajuda incluía sopa de lagosta, perdiz e um doce conventual alentejano. No final houve fados por Nuno da Câmara Pereira e Luz Sá da Bandeira.

Na noite seguinte, durante um espetáculo de bailado na Fundação Gulbenkian, a princesa — de 25 anos, na altura — voltou a brincar com o português sexagenário.

— De que cor são hoje?, perguntou ela.

Mário Soares abriu o casaco, mostrando os suspensórios. Eram os mesmos. Ela voltou a puxá-los, sempre com o mesmo olhar de flirt traquinas.

Os correspondentes notaram que o príncipe se fazia transportar pelas ruas de Lisboa, Sintra, Queluz ou Porto com uma expressão “algo austera e macambúzia”. “A visita de Carlos e Diana a Portugal foi o meu primeiro encontro com a transição da fase ‘Para todo o sempre’ para a fase ‘Tirem-me daqui’”, escreveu uma vez Alan Hamilton, um veterano correspondente real do diário “The Times” (Hamilton morreu em 2013). “Ela passara o jantar [na Ajuda] a brincar com os suspensórios do Presidente Soares. Na manhã seguinte, eles visitaram o castelo de São Jorge, em Lisboa. A certa altura, ele [príncipe Carlos] virou-se para mim e para o resto dos correspondentes reais e perguntou, de forma algo patética: ‘Algum de vós sabe o que é suposto eu estar a fazer aqui?’ A princesa de Gales adorava brincar com a imprensa generalista que acompanhava a vida pública dela. O príncipe de Gales era diferente. Ao pé dele, o príncipe da Dinamarca parecia quase um Action Man”.

Ainda segundo Bradford, a atitude brincalhona de Diana, em público, era a forma de ela gozar com Carlos. “Essa era uma das poucas armas que lhe restavam, algo que ela podia fazer sem dar azo a um ataque explosivo de cólera”, diz a autora. Patrick Jephson concorda: “Entre os vários sentimentos que o príncipe despertava nela, alguns deles ainda calorosos e carinhosos, incluía-se também o medo. Ela fazia tudo para evitar provocar desnecessariamente o príncipe. Quando ela sentia que estava a ser vítima da ira do príncipe, nos primeiros tempos — antes de desenvolver a rebeldia e a indignação que a caracterizariam mais tarde —, muitas vezes via um olhar de tremor e de agitação na cara dela, como se ela voltasse a ser uma menina em apuros apanhada pelos mais crescidos”.

A visita dos príncipes à mais antiga nação aliada passou para a história como a primeira vez em que se soube que eles dormiam em quartos separados. Esta revelação alimentaria a ânsia dos jornais britânicos, nos cinco anos seguintes, por qualquer sinal que deixasse transparecer o mínimo problema matrimonial no casal. Esses sinais tornaram-se ainda mais óbvios quando a princesa começou a partilhar as suas frustrações com os correspondentes reais de tabloides como o “Daily Mail” ou o “Daily Star”.

Tanto Carlos como Diana revelaram, na década de 1990, que na altura em que visitaram Portugal (fevereiro de 1987) já estavam envolvidos com outras pessoas. Durante uma entrevista televisiva concedida ao biógrafo Jonathan Dimbleby, o príncipe Carlos confessou que retomara a relação com a ex-namorada Camilla Parker Bowles em 1986, quando sentiu que “o casamento [com Diana] se quebrara de forma irrevogável”.

Diana, por seu lado, iniciara igualmente em 1986 relações extramatrimoniais com o guarda-costas Barry Mannakee e depois com James Hewitt, um capitão do exército britânico. Em conversas com amigas, citadas anos mais tarde em biografias da princesa, Diana confirmou que a viagem a Portugal fora um ponto de viragem. Nas transcrições completas das conversas e entrevistas que Diana manteve em 1992 e 1993 com Andrew Morton — um jornalista freelance e antigo correspondente real do “Daily Star” —, ela faz referências à estada no nosso país: “Portugal [em 1987] foi a última vez que estivemos juntos como marido e mulher. Ele [Carlos] ressonava muito. Os roncos ouviam-se para lá de duas portas. Eu acordava quatro vezes por noite e ele chateava-se e começou a ir dormir para o outro quarto. E depois isso tornou-se um hábito. A ‘loja’ fechou muito depressa depois de Portugal. Foi o fim. Camilla estava de volta”.

Morton publicou a primeira edição de “Diana: Her True Story” (“A verdadeira história de Diana contada por ela própria”, na versão em português) em 1992. O best-seller mundial mudou radicalmente a vida dela, pelo escândalo que provocou e pela consequente separação dos príncipes de Gales. O divórcio foi oficializado no verão de 1996.