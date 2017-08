“Não há como evitar” explosão ou incêndio em fábrica de químicos totalmente inundada em Houston

Uma fábrica de químicos nos arredores da cidade de Houston totalmente inundada por causa do furacão Harvey deverá explodir ou pegar fogo nos próximos dias. Durante as chuvas torrenciais provocadas pelo fenómeno atmosférico que, no fim-de-semana, passou a tempestade tropical, a fábrica Arkema, em Crosby, ficou sem os sistemas de refrigeração que serviam para manter os compostos químicos protegidos e emitiu um aviso, na quarta-feira, à empresa que detém a fábrica de que não há nada a fazer para prevenir um incêndio ou uma explosão.

“Qualquer incêndio irá provavelmente assemelhar-se a um grande fogo com gasolina”, avisou o CEO da empresa, Richard Rowe, em declarações à Reuters. “O incêndio será explosivo e intenso.” Quando o furacão Harvey atingiu o estado do Texas na sexta-feira, causando pelo menos 33 mortos desde então, a fábrica Arkema foi encerrada, mas os 102 centímetros de chuva que caíram na área inundaram o local e cortaram o fornecimento de eletricidade às instalações fabris, inativando até os geradores de reserva necessários para impedir que os químicos atinjam altas temperaturas. Face a isto, a empresa avisou ontem em comunicado que é muito provável que os peróxidos orgânicos ali produzidos se tornem bastante perigosos devido à falta de refrigeração.

“O elevado nível de água no local e a falta de eletricidade deixam-nos sem forma de impedir” um desastre, diz Rowe. E quando isso acontecer, o fumo preto produzido no incêndio irá causar irritação na pele, olhos e pulmões de todos os que entrarem em contacto com ele. As autoridades acreditam que o fogo não deverá alastrar-se para fora da fábrica, mas por precaução já evacuaram todas as casas num raio de 2,4 quilómetros, tendo completado a retirada de trabalhadores na terça-feira à noite.

Mais cheias e novas operações de resgate

Desde a chegada do Harvey ao Texas, algumas zonas do estado ficaram submersas em mais de 127 centímetros de água, um novo recorde que foi atingido já depois de o furacão passar a tempestade tropical e, na quarta-feira, a uma depressão tropical.

Na madrugada desta quinta-feira, as autoridades continuaram a resgatar milhares de pessoas afetadas pelas inundações, havendo neste momento mais de 32 mil pessoas em abrigos temporários de emergência. Houston, a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos, foi uma das mais atingidas pelo Harvey, com grandes áreas ainda submersas.

A cidade é um importante centro de produção de energia do país e a tempestade e consequentes cheias afetaram um quarto das capacidade de refinação dos EUA, fazendo disparar os preços da gasolina para o valor mais alto dos últimos dois anos. Na terça-feira, o autarca de Houston impôs um recolher obrigatório entre a meia-noite as cinco da manhã por tempo indefinido para impedir pilhagens das casas que tiveram de ser evacuadas. Ontem, o presidente da câmara de Port Arthur, a cerca de 128 quilómetros de Houston, seguiu o exemplo, depois de anunciar no Facebook que a cidade está totalmente submersa e de fazer um apelo a todos os que têm barcos para que ajudem nas operações de resgate.

Apesar de já ter perdido força suficiente para passar a depressão tropical, as chuvas torrenciais trazidas pelo Harvey não deverão dar tréguas tão cedo, numa altura em que o fenómeno climatérico acabou de atingir uma parte do Luisiana, quando passam doze anos do devastador furacão Katrina, e também uma parte do Kentucky.

Ontem foi noticiado o destacamento de 10 mil membros adicionais da Guarda Nacional para o Texas para se juntarem aos cerca de 14 mil que foram chegando ao estado desde sexta-feira, quando o Harvey atingiu a cidade de Corpus Christi. Numa conferência de imprensa na quarta-feira, o governador texano, Greg Abbott, disse que o estado vai precisar de mais de 125 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros) do governo federal para reconstruir as cidades afetadas. Também avisou que “o pior ainda está para vir”, com os meteorologistas a anteverem chuvas torrenciais e mais cheias para os próximos dias.