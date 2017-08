Juiz suspende extinção de reserva amazónica maior que a Dinamarca

A extinção de uma reserva com quase 47 mil quilómetros quadrados na Amazónia foi suspensa por um tribunal brasileiro. Um juiz da 21ª Vara Federal de Brasília decidiu que não produzirá efeitos “todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca)”.

Essa reserva tinha sido extinta por decreto do Presidente Michel Temer a 23 de agosto, gerando grandes protestos, incluindo por parte de artistas e outras celebridades. As reações alastraram pelo mundo e estavam a tornar-se um embaraço para o governo brasileiro.

Os protestos foram acompanhados por ações populares, isto é, ações interpostas por cidadãos em benefício do interesse comum. Foi uma dessas ações que agora levou à decisão liminar (provisória) da 21ª Vara. O juiz entendeu que, à luz da Constituição brasileira, a extinção da reserva teria de ser obra do Congresso, não podendo ser feita por meio de um simples decreto governamental.

"Vergonha! Estão leiloando nossa Amazónia!"

Criada em 1984 por João Figueiredo, o último Presidente da ditadura, a Renca tinha um estatuto que inpunha que a exploração de cobre só poderia ser aí efetuada por uma companhia estatal. Entretanto, além de cobre, descobriram-se outros minerais: ouro, magnésio... A decisão de Temer abria a zona à exploração mineira privada. Em teoria, existem aí sete zonas protegidas, com graus diferentes de limitações. Mas que garantias davam face ao que se previa vir a ser uma nova "corrida ao ouro"?

A população protestou, secundada por ambientalistas e organizações, no Brasil e fora. Artistas como Caetano Veloso juntaram a sua voz. E a modelo brasileira Gisela Bündchen escreveu no Twitter: “Vergonha! Estão leiloando nossa Amazónia! Não podemos destruir nossas áreas protegidas em prol de interesses privados”, uma mensagem que já recebeu milhares de 'likes' e retweets.

Quem não tinha dúvidas era Hugo Froner Bicca, o diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Descrevendo a Renca como “a última fronteira de potencial geológico ainda considerável disponível no mundo, até onde o conhecimento alcança”, chamou à sua extinção "um dia histórico", que “demonstra de forma inequívoca que o governo federal está dando atenção à mineração”. Admitia que podia ser necessário ter em conta outros valores, mas sempre atendendo ao "interesse nacional, o interesse público preponderante”.

Um segundo decreto... como o primeiro

Segunda-feira, reagindo aos protestos públicos, Temer tinha substituído o decreto de agosto por um novo, que também extinguia a Renca mas supostamente reforçava salvaguardas nas zonas onde houvesse "sobreposição parcial com unidades de conservação da natureza ou com terras indígenas demarcadas".

O juiz não se deixou convencer. Na sua decisão, escreve: “Conforme veiculado pelos meios de comunicação nas últimas horas (NCPC, art. 374, I), fontes oficiais ligadas ao próprio Governo Federal revelam que o recuo seria apenas pontual (para explicitar garantias contra o desmatamento em massa etc.), isto é, que estaria mantido o propósito central da medida impugnada pelo autor: a extinção da Renca por meio de simples ato administrativo, sem a observância da garantia constitucional”.

O ritmo de desflorestação tem sempre vindo a crescer nos últimos quatro anos. Um dos efeitos é o lançamento de 130 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera – o dobro das emissões totais de Portugal. Também há perdas substanciais de biodiversidade, dado que a Amazónia tem cerca de dez por cento das espécies conhecidas no mundo.

As justificações oficiais para o incremento da desflorestação – crise económicas, desemprego, um certo caos no Estado – são cada vez menos aceites pela população, numa altura em que a corrupção dos políticos se tornou visível como nunca no Brasil.