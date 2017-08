Frankfurt desloca 70 mil pessoas após descoberta de bomba da II Guerra Mundial

Aproximadamente 70 mil pessoas terão de deixar as suas casas este fim de semana, seguindo ordens das autoridades que descobriram uma bomba do tempo da II Guerra Mundial, de grandes dimensões, designada “Blockbuster”. A operação para desarmar o explosivo britânico, agendada para o próximo domingo, é uma das maiores de sempre.

Descoberta esta terça-feira durante um trabalho de construção perto do campus da Universidade de Frankfurt, esta bomba é reconhecida pelo seu poder de destruição maciço e capacidade para arrasar edifícios e várias ruas. HC 4000 é o nome técnico dado pelo exército britânico a este dispositivo usado em ataques aéreos. As iniciais caracterizavam o poder do explosivo, alta capacidade [high capability], e os números representavam o peso em libras (1400 quilos).

As autoridades responsáveis pela remoção da bomba explicam que “devido ao tamanho do dispositivo devem ser realizadas medidas de evacuação”, apesar de assegurarem que não existirá perigo iminente.

Recorrentemente, várias bombas são encontradas em território alemão, vestígios da destruição provocada pela II Guerra Mundial. Em maio deste ano, 50 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em Hanover, no norte da Alemanha, devido à descoberta de outro engenho explosivo.