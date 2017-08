EUA nunca dizem não a “soluções diplomáticas” para a Coreia do Norte

Na semana em que aumentou a tensão com a Coreia do Norte – depois de o país ter lançado há dois dias um míssil que sobrevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico –, os EUA voltaram a deixar alertas ao regime de Pyongyang. No entanto, o Presidente norte-americano e o secretário de Estado não alinharam pelo mesmo diapasão.

Se na quarta-feira Donald Trump foi taxativo, ao afirmar que “falar com a Coreia do Norte não é a solução”, Rex Tillerson contrariou o Presidente horas depois, garantindo que os EUA “nunca excluem soluções diplomáticas” para o país.

“Continuamos a trabalhar juntos, eu e o ministro da Defesa da Coreia do Sul partilhamos a responsabilidade de garantir proteção para as nossas nações”, declarou o secretário de Estado norte-americano após um encontro com o seu homólogo sul-coreano, Song Young-moo, no Pentágono.

Theresa May discute segurança no Japão

Esta não é a primeira vez que os dois governantes têm discursos desalinhados em relação a este assunto. O secretário de Estado norte-americano tinha afirmado há uma semana que acreditava que a Coreia do Norte estava disposta “a limitar os seus atos provocatórios e talvez fosse por aí o caminho para uma forma de diálogo num futuro próximo”.

O aumento da tensão na região levou a chefe do Governo britânico, Theresa May, a ser convidada esta quinta-feira a participar num conselho de segurança nacional no Japão, no âmbito de uma visita oficial ao país.

A Coreia do Norte disse na terça-feira que o lançamento do míssil constitui o “primeiro passo” de operações militares mais alargadas no Pacífico e reiterou as suas ameaças em relação à ilha norte-americana de Guam. O Japão advertiu que o lançamento há dois dias de um missíl por parte da Coreia do Norte constitui uma “ameaça sem precedentes.”

No mesmo dia, os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram veementemente o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico que sobrevoou o Japão.