EUA condenam “julgamento histórico” de opositores venezuelanos e apelam à realização de “eleições livres e justas”

Os Estados Unidos condenaram a decisão da nova Assembleia Nacional Constituinte de realizar um “julgamento histórico” contra os opositores do Presidente Nicolás Maduro e apelam ao Governo venezuelano para realizar “eleições livres, justas e monitorizadas internacionalmente”, “dissolver a ilegítima Assembleia Constituinte”, libertar “imediata e incondicionalmente todos os presos políticos” e “atender às necessidades humanitárias do povo venezuelano”.

Na terça-feira, durante uma sessão da Assembleia Nacional Constituinte, foi aprovado um decreto para a realização de um julgamento contra todos os “traidores da pátria” que apoiam medidas e promovem “ações imorais” contra o Governo da Venezuela e contra os “interesses do povo venezuelano”. Entre os opositores de Caracas que poderão ser julgados encontram-se dissidentes como Miguel Rodríguez Torres, ex-ministro do Interior, e a ex-procuradora-geral Luísa Ortega Díaz.

O decreto, que foi aprovado por unanimidade, condena ainda as sanções económicas norte-americanas contra o Estado venezuelano e a empresa estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA), que a Assembleia Nacional Constituinte considera “ilícitas e ilegítimas”. A 25 de agosto, foram impostas novas sanções à Venezuela, como a proibição de comprar novas obrigações emitidas pelo Estado ou pela PDVSA.

No comunicado publicado na página oficial do Departamento de Estado, o Governo dos EUA classifica a decisão da Assembleia Nacional Constituinte de “ilegítima” e refere estar-se perante “mais um esforço sustentado do regime de Maduro de minar a democracia, reprimir a dissidência política e semear o medo entre os seus críticos”.

Para o Governo norte-americano, os julgamentos representam “mais uma rutura da ordem constitucional na Venezuela e desafiam o facto de que, nas democracias, as ideias e opiniões não constituem crimes”. “A situação económica da Venezuela é o resultado de políticas erradas e da corrupção do regime de [Nicolás] Maduro, que é responsável diretamente pelo sofrimento do povo venezuelano”, lê-se ainda no documento.