Caças e bombardeiros dos EUA e Coreia do Sul participam em exercícios militares perto da península coreana

Dois dias depois do lançamento de um míssil, por parte da Coreia do Norte, que sobrevoou o Japão, a Coreia do Sul e os EUA realizaram exercícios militares perto da península coreana.

De acordo com a Reuters, que cita as autoridades sul-coreanas, participaram nos exercícios aviões da força aérea da Coreia do Sul, dois bombardeiros norte-americanos B-1B e quatro caças F-35B, bem como aviões militares japoneses.

Na segunda-feira, o lançamento de um novo míssil por parte da Coreia do Norte, que, pela primeira vez desde 2009, sobrevoou o território do Japão, deixou a comunidade internacional em sobressalto. Shinzo Abe, Presidente japonês, afirmou que o lançamento do Hwasong-12, um míssil balístico de médio alcance com capacidade para transportar ogivas nucleares, constitui uma “ameaça muito séria e muito grave, e sem precedentes”.

Numa declaração adotada por unanimidade, os 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo a China, única aliada de Pyongyang, condenaram “veementemente” o lançamento. “O Conselho de Segurança, determinado no seu compromisso por uma península coreana desnuclearizada, enfatiza a importância vital de ações imediatas e concretas” por parte de Pyongyang “de modo a diminuir a tensão”, refere o documento, que é claro quanto à “ameaça” que os lançamentos representam, “não apenas para a região, mas para todos os Estados-membros da ONU”.

A União Europeia, por intermédio da chefe da diplomacia Federica Mogherini, fez saber que considera que a ação da Coreia do Norte “representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais”, e instou Pyongyang a abster-se de “qualquer nova ação provocadora que possa acentuar a tensão regional e global”. Já o Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu que “todas as opções estão agora em cima da mesa” e, numa mensagem publicada na sua conta no Twitter, disse que “conversar não é a solução”, uma vez que “os EUA têm vindo a dialogar com a Coreia do Norte e a ser extorquidos há mais de 25 anos e a ser extorquidos”.

A Coreia do Norte alegou que o lançamento foi executado em resposta aos exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul, os quais foram descritos recentemente pelo embaixador de Pyongyang na ONU como um “ato fanático de atirar achas para a fogueira”. Na mesma ocasião, Han Tae-Song disse que a península pretende apenas proteger-se (uma vez que terá esse “direito”) face às “intenções hostis” dos Estados Unidos. Na quarta-feira, Kim Jong-un deu a entender que está a preparar mais testes de mísseis e repetiu a ameaça de ataque à ilha norte-americana de Guam.

Reforço das sanções contra Pyongyang é “contraproducente e perigoso”, defendeu Serguei Lavrov

Já esta quinta-feira, Moscovo, que há dias revelou “preocupação” com a situação na península coreana, apelou a Washington para não recorrer à força contra a Coreia do Norte. Numa conversa telefónica na noite de quarta-feira para quinta-feira, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, alertou o seu homólogo norte-americano, Rex Tillerson, para a “necessidade de se abster de qualquer intervenção militar perante consequências verdadeiramente imprevisíveis”.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pelo “Washington Post”, Serguei Lavrov terá dito a Tillerson que o reforço das sanções contra Pyongyang é “contraproducente e perigoso” e sublinhado a necessidade de se resolver o conflito na península coreana pela “via político-diplomática”.