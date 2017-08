CIA avisou em maio Polícia da Catalunha para um atentado este verão

A polícia da Catalunha recebeu um alerta da agência norte-americana de serviços secretos, CIA, a 25 de maio, sobre a existência de um plano do autodenominado Estado Islâmico (EI) para um atentado no verão, especificamente nas Ramblas (Barcelona).

O El Periódico de Catalunya escreveu esta quinta-feira que também a 25 de maio o Centro Nacional de Inteligência (CNI) e as forças de Estado informaram a polícia catalã.

Os serviços secretos dos Estados Unidos contactaram os agentes para lhes transmitirem indícios recolhidos pela Agência Central de Inteligência (CIA, em inglês) sobre os planos do EI para atacarem no verão "zonas turísticas concorridas" de Barcelona e "especificamente as Ramblas".

O mesmo jornal diário tinha dado a mesma informação a 17 de agosto, pouco depois do atentado na capital catalã, mas a notícia foi desmentida posteriormente por várias autoridades locais, incluindo o presidente da região, Carles Puigdemont.

Espanha foi a meio deste mês alvo de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Cambrils, na Catalunha, que fizeram 16 mortos, entre os quais duas portuguesas, e 125 feridos.

Os ataques foram reivindicados pelo EI.

Segundo as autoridades espanholas, a célula responsável pelos ataques era constituída por 12 homens, oito dos quais foram abatidos e quatro detidos após os ataques.

Dos quatro detidos, dois foram libertados condicionalmente e outros dois estão detidos sem fiança.